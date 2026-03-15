18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
الراعي: أهل الجنوب يريدون الحياة في أرضهم بكرامة ونحن نؤيدهم
Lebanon 24
15-03-2026
|
05:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان حنا علوان والياس نصار، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور وفد من رعايا رميش ودبل والقوزح الحدودية الجنوبية ، عائلة المرحوم سمير بطرس الهوا، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.
وبعد الإنجيل المقدس، القى الراعي عظة بعنوان: "يا ابني مغفورة لك خطاياك، قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك"، قال فيها: "يعتصر قلبنا حزنًا على ابننا الخوري بيار الراعي، كاهن بلدة القليعة العزيزة، الذي قضى
شهيد
الواجب في الحرب المدمّرة بين
حزب الله
وإسرائيل، وهي حرب يرفضها الحكم في
لبنان
والشعب اللبناني برمَّته. نصلّي لراحة نفس الشهيد الكاهن الغيور والمحب الخوري بيار، راجين له إكليل المجد بين صفوف
الشهداء
القديسين، ملتمسين من الله أن تكون دماؤه فداءً لأبناء القليعة وسائر اللبنانيين. وآلمنا بالعمق استشهاد الشباب الثلاثة في بلدة عين إبل العزيزة وهم الشهداء جورج خريش وإيلي عطالله وشادي العمّار. نعزّي أهلهم وعائلاتهم، ونصلّي لراحة نفوسهم، ولإحلال السلام في لبنان".
وتابع: "نذكر اليوم أهلنا في الجنوب الذين ثبتوا في أرضهم رافضين هجرتها، وهم يرفضون هذه الحرب، بل يريدون الحياة في أرضهم بكرامة وسلام مع الجميع، ونحن نؤيّدهم. ونذكر الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم وأراضيهم وبلداتهم من جرّاء هذه الحرب المدمّرة عبثيًّا والمرفوضة رسميًّا وشعبيًّا. أناس تهجّروا من بيوتهم فجأة، تركوا ذكرياتهم، تركوا الأرض التي عاشوا عليها وتعبوا فيها، وحملوا أولادهم واطفالهم وقلقهم وساروا في طرقٍ لا يعرفون
إلى أين
تقودهم. عائلات لبنانية من مسيحيين ومسلمين غادرت قراها تحت وطأة الخطر، لا تعرف متى تعود، ولا تعرف أين سيكون بيتها المؤقت، ولا تعرف أي مستقبل ينتظر أبناءها. ولهؤلاء نقول: أنتم لستم وحدكم. الكنيسة معكم، والوطن معكم، وضمير الإنسان الحر معكم، وكل قلب مؤمن يشعر بوجعكم ويعرف أن الطريق مهما طال لا يمكن أن يسلب منكم حق العودة إلى أرضكم وكرامتكم. الوقوف معكم واجب وطني وأخلاقي. في هذه الظروف الصعبة، يجدر بنا جميعًا حماية الدولة ورئيسها وجيشها وقائده. فالوقت العصيب وقت دفاع لا وقت أحكام مسبقة، ووقت مزيد من الثقة لا التنكيل. فجميعهم يعملون بحكمة وشجاعة ودراية ومعرفة لخفايا الأمور أكثر من غيرهم. وهم جديرون بالتقدير والتشجيع، وتقييم جهودهم وتضحياتهم، واحترام إمكانياتهم. وفي وقت الحرب الضروس لا مجال لتغيير
القادة
، كما تعلّمنا
الحكمة
".
وقال: "في هذا الإنجيل نرى واقع وطننا اليوم. فلبنان في حالة حرب ضروس بين حزب الله وإسرائيل وهي حرب مفروضة علينا، يبدو وكأنه مخلّع وطننا، وطن متعب، مؤسساته مشلولة، وشعبه يحمل بعض أمتعته ويهاجر. الرجال الأربعة في الإنجيل رفضوا أن يبقى صديقهم مخلّعًا، فحملوه إلى يسوع. وهنا السؤال الكبير: من يحمل لبنان؟ لا يمكن أن يحمله إلّا المخْلِصُون، وأصحاب الولاء له دون سواه. لبنان يحتاج اليوم إلى صوت ضمير واضح صاحب ولاء له يقول إن الأرض لأهلها، وإن الإنسان الذي ترك بيته قسرًا يجب أن يعود إليه بكرامة. إنجيل المخلّع يعلّمنا أن الشفاء يبدأ عندما يرفض الناس الاستسلام. ولذلك نقول اليوم إن لبنان لن يبقى مخلّعًا، لأن الوطن الذي يؤمن شعبه بالحياة يستطيع أن يقوم من جراحه".
وختم الراعي: " فلنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، ملتمسين من المسيح الرب شفاءنا من خطايانا ومن شللنا، والوطن من جراح الحرب المدمّرة، نلتمس إيقافها، وحصر السلاح بيد الدولة. فنرفع المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين.
مواضيع ذات صلة
الجميّل: أهل الجنوب يريدون الدولة
Lebanon 24
الجميّل: أهل الجنوب يريدون الدولة
15/03/2026 12:41:36
15/03/2026 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: لا تهددونا بالموت فالكرامة والعزة بيدنا ولن نتخلى عنها ونحن ندافع عن لبنان وكرامته ومكانته وأرضه
Lebanon 24
قاسم: لا تهددونا بالموت فالكرامة والعزة بيدنا ولن نتخلى عنها ونحن ندافع عن لبنان وكرامته ومكانته وأرضه
15/03/2026 12:41:36
15/03/2026 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: هدفنا دعم العائدين وصون كرامة النازحين ونحن نعمل على استمرار الاغاثة واعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي
Lebanon 24
سلام: هدفنا دعم العائدين وصون كرامة النازحين ونحن نعمل على استمرار الاغاثة واعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي
15/03/2026 12:41:36
15/03/2026 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية: الدولة تريد أن تفرض حضورها وتسيطر على ارضها وستكون إلى جانب شعبها ونحن على ثقة أن المواطنين يتلقفون هذا الامر بإيجابية
Lebanon 24
وزير الداخلية: الدولة تريد أن تفرض حضورها وتسيطر على ارضها وستكون إلى جانب شعبها ونحن على ثقة أن المواطنين يتلقفون هذا الامر بإيجابية
15/03/2026 12:41:36
15/03/2026 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون قدم التعازي بالأب الراعي: كان مثالا للصمود
Lebanon 24
الرئيس عون قدم التعازي بالأب الراعي: كان مثالا للصمود
06:29 | 2026-03-15
15/03/2026 06:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ يُسيطر على لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وتدنٍ كبير في الحرارة
Lebanon 24
منخفض جويّ يُسيطر على لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وتدنٍ كبير في الحرارة
06:29 | 2026-03-15
15/03/2026 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا الخبر بشأن تعليق الدروس
Lebanon 24
إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا الخبر بشأن تعليق الدروس
06:21 | 2026-03-15
15/03/2026 06:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح سلبيّ: هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ عن المحادثات المباشرة مع لبنان
Lebanon 24
تصريح سلبيّ: هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ عن المحادثات المباشرة مع لبنان
06:09 | 2026-03-15
15/03/2026 06:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: من يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض
Lebanon 24
قبلان: من يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض
06:08 | 2026-03-15
15/03/2026 06:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
08:36 | 2026-03-14
14/03/2026 08:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
17:54 | 2026-03-14
14/03/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
14:52 | 2026-03-14
14/03/2026 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
14:18 | 2026-03-14
14/03/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
17:40 | 2026-03-14
14/03/2026 05:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
06:29 | 2026-03-15
الرئيس عون قدم التعازي بالأب الراعي: كان مثالا للصمود
06:29 | 2026-03-15
منخفض جويّ يُسيطر على لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وتدنٍ كبير في الحرارة
06:21 | 2026-03-15
إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا الخبر بشأن تعليق الدروس
06:09 | 2026-03-15
تصريح سلبيّ: هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ عن المحادثات المباشرة مع لبنان
06:08 | 2026-03-15
قبلان: من يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض
06:00 | 2026-03-15
"ضجة التفاوض".. الحماس لغير المقررين ميدانيا
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
15/03/2026 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
15/03/2026 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
15/03/2026 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
