أيوب: نتواصل مع الجيش والقوى الأمنية لمنع تسلل مقاتلي "الحزب" إلى القرى

أكّدت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائبة غادة أيوب، أنّ "القوّات تقف إلى جانب الأهالي في الجنوب في مختلف احتياجاتهم من أجل تثبيتهم في أرضهم"، مشددة على أنّ "القرار الأهم اليوم هو بقاء أبناء هذه القرى في بلداتهم، فأبناء هذه القرى هم أناس مسالمون ودعاة سلام، لم يختاروا الحرب، ولم يشاركوا فيها، ولا حتى دعموها".





وفي حديث صحافي، قالت أيوب: "معراب تواصل اتصالاتها الدائمة مع والقوى الأمنيّة بهدف ضمان حضورهم في المنطقة، وتعزيز عمليات التفتيش والرقابة لمنع أي تسلّل لمقاتلين من " " إلى هذه القرى، الأمر الذي قد يعرّضها لخطر الاستهداف والقصف".





وشدّدت على أنّ زيارتها إلى القليعة جاءت بمثابة "رسالة دعم وصمود، خصوصًا بعد مقتل الأب بيار الذي كان يشكّل بالنسبة إلى الأهالي صمّام أمان وشخصيّة معنويّة تمنحهم الدافع للبقاء"، معتبرةً أنّ رسالتها للأهالي كانت واضحة: "أنتم لستم وحدكم، فكل يقف إلى جانبكم، وكذلك الكنيسة والأحزاب والدولة، لكن الأهم هو أن يبقوا متجذّرين في أرضهم. وفي الوقت نفسه طالبت المعنيين بضرورة حماية الأهالي من أي استهداف أو مخططات قد تهدف إلى تهجيرهم وإفراغ هذه البلدات من سكانها".







ولفتت إلى أنّ "السفير البابوي، منذ يوم تشييع الأب الراعي، بقي في الجنوب وواصل جولاته على مختلف القرى، كما نجح في تأمين مساعدات عبر عدد من الجمعيات". وناشدت البطريركية "تعزيز التنسيق والتواصل المباشر مع هذه القرى، تفاديًا لتكرار ما حصل في بلدة علما الشعب من عمليات إخلاء للسكان". وشددت على "الجهود المستمرّة على أكثر من جبهة لدعم هذه القرى، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، يسعى لتأمين الكهرباء للبلدات لضمان إبقائها مضاءة وقادرة على الصمود، بينما يقوم ، يوسف رجّي، بإجراء اتصالات مع الفاتيكان والسفارة الأميركيّة بهدف تحييد هذه المناطق وضمان أكبر قدر ممكن من الأمان لسكانها".







وأشارت إلى أنّ "القوّات تتحرّك على مستويين متوازيين، حزبي وحكومي، مستفيدين من وجود ممثلين لهم في الحكومة، وذلك لتخفيف الأعباء عن الأهالي ودعمهم عمليًا، فصرخة السكان لا تزال واضحة وجليّة: لا نريد طعامًا ولا شرابًا، كل ما نريده أن يبقى الجيش اللبناني إلى جانبنا، وأن نشعر بأنّنا محاطون ولسنا متروكين وحدنا".

