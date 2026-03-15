تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جمعية "الأرض": لوقف الأعمال فوق مغارة فقمة عمشيت إلى حين صدور قرار القضاء

Lebanon 24
15-03-2026 | 05:38
A-
A+
جمعية الأرض: لوقف الأعمال فوق مغارة فقمة عمشيت إلى حين صدور قرار القضاء
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت جمعية "الأرض – لبنان" في بيان، إنه "بينما ينشغل اللبنانيون بالحرب ومعاناة مئات آلاف العائلات المهجّرة من منازلها، يجري بصمت استغلال هذه الظروف الصعبة لتمرير أعمال صبّ الباطون فوق الجرف الذي تعلو تحته مغارة فقمة عمشيت".


وفي تصريح لها، قالت الجمعية إنّ "الأعمال مستمرة فوق أحد أهم الموائل المعروفة لـفقمة الراهب المتوسطيّة على الساحل اللبناني، رغم أن القضية ما زالت قيد النظر أمام مجلس شورى الدولة اللبناني، الذي عيّن خبراء للكشف على الموقع وتقييم المخاطر البيئية والجيولوجية".


وسألت: "السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: كيف يمكن أن تستمر الأشغال بينما الملف لا يزال أمام القضاء؟ والأخطر أن المشروع يتقدّم من دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي إلزامية، كما يفرض القانون اللبناني في المواقع الحساسة بيئيًا".


وتابعت: "إن استغلال ظروف الحرب لفرض أمر واقع فوق موئل طبيعي لنوع مهدّد بالانقراض ليس مجرد مخالفة، بل هو جبن بيئي وأخلاقي، فكل متر من الباطون يُصبّ اليوم فوق هذا الجرف قد يعني تدمير موئل طبيعي نادر لفقمة الراهب المتوسطيّة، التي سُجّل ظهورها في مغارة عمشيت نحو 25 مرة خلال السنوات الخمس الماضية".


وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد أن "المطلوب واضح، وقف الأعمال فوراً إلى حين انتهاء الخبراء من مهمتهم وصدور القرار عن مجلس شورى الدولة"، وأضافت: "مغارة فقمة عمشيت ليست مُلكاً لأحد، بل هي جزء من التراث الطبيعي للبنان والبحر المتوسط، وما يحدث اليوم فوقها سيبقى وصمة على جبين كل من سمح به أو صمت عنه".
 
 

مجلس شورى الدولة

البحر المتوسط

شورى الدولة

مجلس شورى

الدولة ال

لبنان وا

القضاء

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24