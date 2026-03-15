لبنان
جمعية "الأرض": لوقف الأعمال فوق مغارة فقمة عمشيت إلى حين صدور قرار القضاء
Lebanon 24
15-03-2026
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت جمعية "الأرض –
لبنان
" في بيان، إنه "بينما ينشغل اللبنانيون بالحرب ومعاناة مئات آلاف العائلات المهجّرة من منازلها، يجري بصمت استغلال هذه الظروف الصعبة لتمرير أعمال صبّ الباطون فوق الجرف الذي تعلو تحته مغارة فقمة عمشيت".
وفي تصريح لها، قالت الجمعية إنّ "الأعمال مستمرة فوق أحد أهم الموائل المعروفة لـفقمة الراهب المتوسطيّة على الساحل اللبناني، رغم أن القضية ما زالت قيد النظر أمام
مجلس شورى الدولة
اللبناني، الذي عيّن خبراء للكشف على الموقع وتقييم المخاطر البيئية والجيولوجية".
وسألت: "السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: كيف يمكن أن تستمر الأشغال بينما الملف لا يزال أمام
القضاء
؟ والأخطر أن المشروع يتقدّم من دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي إلزامية، كما يفرض القانون اللبناني في المواقع الحساسة بيئيًا".
وتابعت: "إن استغلال ظروف الحرب لفرض أمر واقع فوق موئل طبيعي لنوع مهدّد بالانقراض ليس مجرد مخالفة، بل هو جبن بيئي وأخلاقي، فكل متر من الباطون يُصبّ اليوم فوق هذا الجرف قد يعني تدمير موئل طبيعي نادر لفقمة الراهب المتوسطيّة، التي سُجّل ظهورها في مغارة عمشيت نحو 25 مرة خلال السنوات الخمس الماضية".
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد أن "المطلوب واضح، وقف الأعمال فوراً إلى حين انتهاء الخبراء من مهمتهم وصدور القرار عن مجلس
شورى الدولة
"، وأضافت: "مغارة فقمة عمشيت ليست مُلكاً لأحد، بل هي جزء من التراث الطبيعي للبنان والبحر المتوسط، وما يحدث اليوم فوقها سيبقى وصمة على جبين كل من سمح به أو صمت عنه".
