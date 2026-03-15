إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا الخبر بشأن تعليق الدروس

أعلن رئيس الدكتور بسام بدران، في بيان، أنه "نظرًا لتطور الأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات ، سيبقى العمل الأكاديمي والإداري في كافة كليات ومعاهد وفروع الجامعة باستثناء الإدارة المركزية، معلقا حتى مساء الاثنين الواقع فيه ١٦ آذار الحالي، على أن تتم مواكبة المستجدات في بيانات لاحقة وفقا لتطور الأوضاع".





كذلك دعت رئاسة الجامعة ورئاسة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين ورئاسة مجلس المندوبين ورابطة العاملين ، الوحدات الجامعية ومديري الفروع وممثلي الأساتذة والموظفين والأسرة التعليمية في مختلف وحدات وفروع الجامعة، إلى المشاركة في وقفة تضامنية استنكارًا وشجبًا للاعتداء الذي استهدف مدينة الجامعية – الحدث، وأدّى إلى استشهاد كلٍّ من مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور أثناء قيامهما بواجبهما الأكاديمي، الحادثة عشرة قبل ظهر الثلاثاء في 17 اذار الحالي في مبنى الادارة المركزية - المتحف.

