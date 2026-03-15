الرئيس عون قدم التعازي بالأب الراعي: كان مثالا للصمود

قدم رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في مار ضوميط في ، التعازي باستشهاد كاهن رعية الاب نتيجة القصف الاسرائيلي الذي تعرضت له البلدة قبل ايام .

وجدد لعائلة الاب الشهيد وأبناء البلدة الذي تقبلوا تعازيه ، الأعراب عن المه لغياب الاب الذي كان مثالا للصمود ولتمسك الجنوبيين بالبقاء في قراهم وبلداتهم.