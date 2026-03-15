|
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
منخفض جويّ يُسيطر على لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وتدنٍ كبير في الحرارة
Lebanon 24
15-03-2026
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط لا يزالان تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز
شمال مصر
يؤدي إلى طقس متقلّب وممطر بغزارة أحيانًا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم غد الإثنين حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيًا.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أذار في
بيروت
بين ١٣و ٢٢، في
طرابلس
بين ١١ و ٢٠ درجة وفي
زحلة
بين ٦ و١٧درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:
غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تنخفض درجت الحرارة بشكل ملموس والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية، تنشط الرياح فتلامس ال ٧٠ كم/س فيرتفع موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق ، تخف حدّة الامطار خلال الليل.
الإثنين:
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول ليلاً الى قليل الغيوم مع أجواء باردة ليلاً وخلال ساعات الصباح الأولى لذا نحذّر من خطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١٣٠٠متر بسبب تكوّن الجليد.
الثلاثاء:
قليل الغيوم اجمالاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات والتي تلامس معدلاتها الموسمية.
الأربعاء:
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
أين أصبحت معركة الخيام الآن؟
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
