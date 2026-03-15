تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-03-2026 | 07:35
A-
A+
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدّى انهيار كامل في شبكة الكهرباء التابعة لـ مؤسسة كهرباء لبنان إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كل المناطق اللبنانية ودخول البلاد في عتمة شاملة.

ويأتي هذا الانقطاع في ظل تدنّي مستوى الإنتاج الكهربائي إلى ما دون 400 ميغاواط، وهو مستوى لا يكفي للحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية، ما ساهم في تسريع الانهيار الشامل للمنظومة الكهربائية.

ويكتسب هذا الانهيار دلالة إضافية، إذ حصل رغم انخفاض الاستهلاك الكهربائي بشكل كبير في عدد من المناطق، ولا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت حيث تراجع الطلب إلى مستويات شبه معدومة نتيجة ظروف الحرب والنزوح. ومع ذلك، لم تتمكن الشبكة من الحفاظ على توازنها، ما يعكس حجم الهشاشة التي بلغها قطاع الكهرباء في البلاد.

ويكشف هذا التطور مجدداً ضعف البنية التحتية لقطاع الكهرباء في لبنان، حيث باتت الشبكة عرضة للانهيار عند أي تراجع في الإنتاج، في ظل تقادم المعدات وتراجع أعمال الصيانة خلال السنوات الماضية
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

مؤسسة كهرباء لبنان

الشبكة الوطنية

كهرباء لبنان

اللبنانية

التيار

بيروت

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-03-15
Lebanon24
12:24 | 2026-03-15
Lebanon24
12:00 | 2026-03-15
Lebanon24
11:57 | 2026-03-15
Lebanon24
11:56 | 2026-03-15
Lebanon24
11:55 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24