لجنة إدارة الكوارث في الجنوب: 62 مركز إيواء في صيدا ومحيطها تضم أكثر من 20 ألف نازح

تابعت في أوضاع ، وكثّفت جهودها لاستقبالهم في مراكز الإيواء المنتشرة في ومحيطها. منذ اللحظة الأولى لتدفّق النازحين من القرى الأمامية ومناطق أخرى في ، حرصت اللجنة على متابعة كل المستجدات لضمان توفير أفضل الرعاية والخدمات الممكنة لهم.







وأوضح مسؤول في محافظة الجنوب، سلام ، أن الإحصاءات حتى اليوم تشير إلى وجود 62 مركز إيواء تضم نحو 20 ألفا و90 نازحا.







وأضاف بدر الدين: "نبذل قصارى جهدنا، بالتعاون مع الدولي واللبناني وعدد من الجمعيات، إضافة إلى ، وبتوجيهات محافظ الجنوب رئيس الهيئة، من أجل تأمين الحاجات الضرورية والمتاحة للنازحين، ولا سيما في مراكز الإيواء".







وفي ردّه على سؤال حول الأوضاع، أعرب بدر الدين عن أمله في أن تنتهي الحرب قريبا، وأن يتمكن الأهالي من العودة إلى ديارهم ومنازلهم.

