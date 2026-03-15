|
لبنان

لجنة إدارة الكوارث في الجنوب: 62 مركز إيواء في صيدا ومحيطها تضم أكثر من 20 ألف نازح

15-03-2026 | 08:08
تابعت لجنة إدارة الكوارث في محافظة الجنوب أوضاع النازحين، وكثّفت جهودها لاستقبالهم في مراكز الإيواء المنتشرة في صيدا ومحيطها. منذ اللحظة الأولى لتدفّق النازحين من القرى الأمامية ومناطق أخرى في لبنان، حرصت اللجنة على متابعة كل المستجدات لضمان توفير أفضل الرعاية والخدمات الممكنة لهم.



وأوضح مسؤول هيئة إدارة الكوارث في محافظة الجنوب، سلام بدر الدين، أن الإحصاءات حتى اليوم تشير إلى وجود 62 مركز إيواء تضم نحو 20 ألفا و90 نازحا.



وأضاف بدر الدين: "نبذل قصارى جهدنا، بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي واللبناني وعدد من الجمعيات، إضافة إلى مجلس الجنوب، وبتوجيهات محافظ الجنوب منصور ضو رئيس الهيئة، من أجل تأمين الحاجات الضرورية والمتاحة للنازحين، ولا سيما في مراكز الإيواء".



وفي ردّه على سؤال حول الأوضاع، أعرب بدر الدين عن أمله في أن تنتهي الحرب قريبا، وأن يتمكن الأهالي من العودة إلى ديارهم ومنازلهم.
