من أرقام أجنبيّة... مواطنون يتلّقون إتّصالات مجهولة!



كشف مواطنون، أنّهم يتلقون إتّصالات من أرقام أجنبيّة غريبة.



وأشاروا عبر " "، إلى أنّهم عندما لا يعمدون إلى الردّ على الإتّصال، يتلّقون بعد دقائق مكالمة أخرى من رقم أجنبيّ مُختلف عن الأوّل.



وفي هذا السياق، حذّر مصدر أمنيّ المواطنين من الردّ على أرقام مجهولة، إنّ لم يكن لديهم أقارب أو أصدقاء في الخارج.



ودعا المصدر المواطنين إلى التبليغ بسرعة عن أيّ رقم غريب، لأنّ العدوّ الإسرائيليّ أو جهات أخرى تقوم بأعمال إحتيال، تقف عادة وراء هذه الإتّصالات.

