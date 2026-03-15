خريس: صمود الأهالي أمانة في أعناقنا

زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب بلدة بدياس، والتقى رئيس وأعضاء ، كما زار التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، وتفقد عدداً من العائلات التي آثرت البقاء في منازلها رغم الحرب والاعتداءات والظروف القاسية.







وخلال اللقاءات، عبّر بكلمات وجدانية عن تقديره لصمود الأهالي، مؤكداً أن "البقاء في الأرض هو أصدق تعبير عن الانتماء والتمسك بالوطن".







وقال: "إن هذه العائلات التي لم تغادر بيوتها رغم الخطر تعطي مثالاً حقيقياً في الثبات والإرادة، وتحمل في صبرها رسالة بأن الجنوب لا يُترك ولا يُساوَم عليه".







وشدد خريس على "ضرورة الوقوف إلى جانب الأهالي في هذه المرحلة الصعبة"، داعياً إلى "مضاعفة الجهود للاعتناء بهم وتأمين مقومات الصمود، ولا سيما المياه والكهرباء وكل ما يحتاجه الناس للاستمرار في حياتهم اليومية بكرامة".







وأضاف: "أن الجنوب الذي عرف عبر تاريخه معنى الصبر والتضحية، سيبقى أرض الحياة والكرامة، وأن أهل هذه القرى هم الحراس الحقيقيون لترابها، بصمودهم وتمسكهم ببيوتهم وأرضهم رغم كل الألم".

