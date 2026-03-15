حديث في إسرائيل عن "نهاية حزب الله": هكذا يُمكن أنّ تتحقّق

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ القائد السابق العميد المتقاعد جي حزوت، ربط في حديث لـ"القناة الـ12 الإسرائيليّة"، بين العمل عسكريًا ضدّ " " وتكثيف عمليات قصف ".

ورأى حزوت أنّ "تصعيد "حزب الله" ضدّ هو بمثابة وضع نهاية حتمية لوجوده".



وقال إنّ "الحرب على إيران حدث تاريخي لم نكن نتخيله حتى في أحلامنا، لكن الإنجاز المطلوب يجب أن يشمل ضربة استراتيجية لأركان النظام الأربعة: البرنامج ، ومنظومة الصواريخ والمسيّرات، واستقرار النظام، والأذرع التي تعمل عنه بالوكالة في المنطقة".



وبحسب رأيه، فإنه على عكس حرب عام 1991، حين كان على إسرائيل "البقاء على الحياد"، أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من تحالف يهاجم إيران.



وخلص إلى أن الدمج بين الخطط والأميركية سيخلق "آلة صناعية" تُضعف قدرات النظام الإيراني بشكل لا يسمح له بالتعافي السريع.



وأوضح قائلًا: "إذا نجحنا في إضعاف إيران، فستكون إسرائيل في وضع مختلف تمامًا".



وفي ما يخص القتال مع "حزب الله"، أعرب عن تقديراته بأن "هذه الحرب قد تكون نهاية "الحزب"، شرط أن تواصل إسرائيل هجومها على مركز السلطة في ". (ارم نيوز)