قافلة مساعدات إلى رميش ودبل وعين إبل والقوزح بتوجيهات من مجلس الجنوب

أرسلت قافلة مساعدات إنسانية إلى البلدات الحدودية رميش ودبل وعين إبل والقوزح، بتوجيهات من رئيس ، وذلك في إطار دعم صمود الجنوبيين في أرضهم وقراهم.







وقد جرى تجهيز القافلة، التي ضمّت مواد غذائية أساسية، في اتحاد بلديات ، بحضور ، حسن هاني وفريق الاغاثة في المجلس.







وأشار هاني الى ان "المجلس يعمل من اجل تأمين المساعدات للنازحين من قراهم والصامدين فيها"، مضيفا "ان قافلة المساعدات للقرى الحدودية تضم حصصا غذائية اساسية ستصل الى 2400 عائلة بمرافقة ، حيث سيجري تسليم المساعدات للأهالي بهدف التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في قراهم الحدودية".

