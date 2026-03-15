قافلة مساعدات إلى رميش ودبل وعين إبل والقوزح بتوجيهات من مجلس الجنوب

15-03-2026 | 09:28
أرسلت قافلة مساعدات إنسانية إلى البلدات الحدودية رميش ودبل وعين إبل والقوزح، بتوجيهات من رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، وذلك في إطار دعم صمود الجنوبيين في أرضهم وقراهم.



وقد جرى تجهيز القافلة، التي ضمّت مواد غذائية أساسية، في اتحاد بلديات قضاء صور، بحضور رئيس الاتحاد حسن دبوق، مدير مكتب مجلس الجنوب حسن هاني وفريق الاغاثة في المجلس.



وأشار هاني الى ان "المجلس يعمل من اجل تأمين المساعدات للنازحين من قراهم والصامدين فيها"، مضيفا "ان قافلة المساعدات للقرى الحدودية تضم حصصا غذائية اساسية ستصل الى 2400 عائلة بمرافقة الجيش اللبناني، حيث سيجري تسليم المساعدات للأهالي بهدف التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في قراهم الحدودية".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24":الجيش اللبناني يخلي مواقعه الحدودية في عيتا الشعب والقوزح ودبل ورامية وعين إبل ورميش باتجاه مركز الجيش في عيتيت
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:47:19 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: لبنان تلقى قافلة مساعدات أردنية عبر المصنع ويوم غد ستصل مساعدات فرنسية
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:47:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير الاردن: سلمنا قاعدة رياق الجوية قافلة مساعدات عبارة عن 25 شاحنة
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:47:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول قافلة مساعدات أردنية إلى لبنان عبر معبر المصنع
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:47:19 Lebanon 24 Lebanon 24

