يوحنا العاشر: في عيد الصليب نطل على العالم أجمع سائلين السلام والرحمة

أكّد بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس العاشر على دور في حياة الكنيسة، وقال: "في عيد الصليب نطل على العالم أجمع من هذه الأرض سائلين السلام والرحمة".







كلام يوحنا العاشر جاء في قداس الأحد الثالث من الصوم (تذكار الصليب) الذي أقامه في الصليب المقدس في القصاع بدمشق، بمشاركة لفيف الإكليروس وحضور سفير عمانوئيل كاكافيلاكيس وسفير هنري قسطون لدى .







بعد القداس، افتتح البطريرك يوحنا العاشر معرض الأيقونة في قاعات الصليب. ومن ثم توجه إلى جمعية القديس غريغوريوس التي تحتفل مع هيئات كنيسة الصليب بهذا العيد. وثمّن عمل الجمعية مع سائر الهيئات التي تتخذ من الصليب المقدس حامياً وتتآخى تحت اسم "عائلة الصليب".

