تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

يوحنا العاشر: في عيد الصليب نطل على العالم أجمع سائلين السلام والرحمة

Lebanon 24
15-03-2026 | 09:34
A-
A+
يوحنا العاشر: في عيد الصليب نطل على العالم أجمع سائلين السلام والرحمة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر على دور الصليب في حياة الكنيسة، وقال: "في عيد الصليب نطل على العالم أجمع من هذه الأرض المشرقية سائلين السلام والرحمة".



كلام يوحنا العاشر جاء في قداس الأحد الثالث من الصوم (تذكار الصليب) الذي أقامه في كنيسة الصليب المقدس في القصاع بدمشق، بمشاركة لفيف الإكليروس وحضور سفير اليونان عمانوئيل كاكافيلاكيس وسفير لبنان هنري قسطون لدى سوريا.



بعد القداس، افتتح البطريرك يوحنا العاشر معرض الأيقونة في قاعات الصليب. ومن ثم توجه إلى جمعية القديس غريغوريوس الأرثوذكسية التي تحتفل مع هيئات كنيسة الصليب بهذا العيد. وثمّن عمل الجمعية مع سائر الهيئات التي تتخذ من الصليب المقدس حامياً وتتآخى تحت اسم "عائلة الصليب".
مواضيع ذات صلة
الأرثوذكسية

سفير لبنان

المشرقية

أنطاكية

اليونان

الكنيست

الرحمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-03-15
Lebanon24
12:40 | 2026-03-15
Lebanon24
12:24 | 2026-03-15
Lebanon24
12:00 | 2026-03-15
Lebanon24
11:57 | 2026-03-15
Lebanon24
11:56 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24