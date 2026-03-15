البعريني: منطق التحدي والاستقواء على الدولة يفاقم ازمات لبنان

اعتبر النّائب ، أن "منطق التحدي والاستقواء على الذي يمارسه يفاقم الأزمات التي يمرّ بها البلد"، مشيرًا إلى أن "التجارب السابقة أثبتت أن الرهان على منطق القوة لم يؤدِّ إلا إلى مزيد من التدهور"، وقال: "رأينا أوصل هذا الرهان ، واليوم يُصرّ البعض على إعادة تجربة ما ثبت فشله من دون الاتعاظ من الدروس".







وخلال سلسلة استقبالات ولقاءات، شدّد البعريني على أن "الرهان ينبغي أن يجتمع حوله اللبنانيون هو الدولة ومؤسساتها"، مؤكدًا أن "القرار يجب أن يكون لبنانيًا خالصًا".







وأشاد في الوقت نفسه ب"الجهود الرسمية وبالمبادرة التي يقودها الرّئيس "، معتبرًا أن "توحيد الموقف الداخلي خلفها من شأنه أن يدفع إلى دعمها بشكل كامل والضغط لفرضها على ، في حين أن استمرار الانقسام الداخلي يُبقي لبنان في موقع الضعف ويتركه لمصيره".







وحذّر البعريني من تصاعد خطاب التحريض في البلاد، لافتًا إلى ما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تطال مجمل الساحة ، داعيًا جميع اللبنانيين إلى "العمل على إبعاد شبح الفتنة وعدم الانجرار إلى أي خطاب يؤجج الانقسام تحت أي ذريعة".

Advertisement