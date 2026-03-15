لبنان

البعريني: منطق التحدي والاستقواء على الدولة يفاقم ازمات لبنان

Lebanon 24
15-03-2026 | 10:28
البعريني: منطق التحدي والاستقواء على الدولة يفاقم ازمات لبنان
اعتبر النّائب وليد البعريني، أن "منطق التحدي والاستقواء على الدولة اللبنانية الذي يمارسه حزب الله يفاقم الأزمات التي يمرّ بها البلد"، مشيرًا إلى أن "التجارب السابقة أثبتت أن الرهان على منطق القوة لم يؤدِّ إلا إلى مزيد من التدهور"، وقال: "رأينا إلى أين أوصل هذا الرهان لبنان، واليوم يُصرّ البعض على إعادة تجربة ما ثبت فشله من دون الاتعاظ من الدروس".



وخلال سلسلة استقبالات ولقاءات، شدّد البعريني على أن "الرهان الوحيد الذي ينبغي أن يجتمع حوله اللبنانيون هو الدولة ومؤسساتها"، مؤكدًا أن "القرار يجب أن يكون لبنانيًا خالصًا".



وأشاد في الوقت نفسه ب"الجهود الرسمية وبالمبادرة التي يقودها الرّئيس جوزاف عون"، معتبرًا أن "توحيد الموقف الداخلي خلفها من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي إلى دعمها بشكل كامل والضغط لفرضها على إسرائيل، في حين أن استمرار الانقسام الداخلي يُبقي لبنان في موقع الضعف ويتركه لمصيره".



وحذّر البعريني من تصاعد خطاب التحريض في البلاد، لافتًا إلى ما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تطال مجمل الساحة اللبنانية، داعيًا جميع اللبنانيين إلى "العمل على إبعاد شبح الفتنة وعدم الانجرار إلى أي خطاب يؤجج الانقسام تحت أي ذريعة".
