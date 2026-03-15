شري: الميدان هو الذي يُحدّد مصير لبنان وسيادته

جال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري، ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة" على المدارس التي تضم نازحين وسط العاصمة ، حيث اطلع على أحوالهم واستمع إلى مطالبهم وحاجياتهم، مطلعا على سير عملية تأمين وسائل الدعم لهم على مختلف أنواعها.











الجولة التي استهلت من مدرسة رمل الظريف الرسمية المختلطة، قال خلالها النائب شري:" إن الهدف من هذه الجولات يكمُن في وقوفنا إلى جانب أهلنا وناسنا لنطلع على حاجاتهم، خاصة وأن مجموع قد أصبح بحدود 800 ألف، وهذا ما يحتّم علينا أن يكون هناك تواصل مع الجهات المعنية أو الرسمية، إن كان من خلال هيئة الطوارئ والكوارث، أو من خلال بعض الجمعيات الموجودين، ولا شك أن هناك بعض الاحتياجات لم تستكمل بعد، وسنعمل على معالجتها مع المسؤولين عن هذه المراكز".











وأضاف:" لا شك أن الحكومة تقوم من خلال ما يملي عليها من واجبات تجاه النازحين، ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر مما تقوم به الحكومة اليوم، لأن هناك نازحين يقطنون في البيوت، ويجب الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الناس يشكلون تقريباً 70% من نسبة النازحين، علماً أننا نسعى لمساعدة هؤلاء النازحين من خلال الإمكانيات الذاتية التي نملكها، أو من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الحكومة".











وأكد شري "أننا لم نشاهد أي ردة فعل سلبية من أهلنا النازحين، الذين طالبونا بألا نعود إلى الشعار الذي رفعناه طليلة الـ15 شهراً وهو "إن للصبر حدودا"، بل الاستمرار بمواجهة هذا العدو حتى تحقيق النصر والعودة إلى بلداتنا وقرانا بعزة وكرامة مرفوعي الرأس، ولذلك فإن قيادة أخذت الوقت المناسب كي توقف القتل والتدمير اليومي الذي مارسه العدو طوال تلك الفترة، علماً أن الحركة السياسية والدبلوماسية لم تستطع خلال تلك الفترة أن تقوم بأي شيء، ولا حتى شكوى إلى لإدانة " "، ونحن نعرف تماماً أن الشكوى لمجلس الأمن هي شكوى معنوية فقط لا غير، لأن الرسمي للقتل هو الأميركي".



وختم مؤكداً أن "الميدان هو الذي يحدد كلمة الفصل، وهو الذي يحدد مصير وسيادة وكرامة وثبات وعزة ، وليس هناك من أي حل سوى مواجهة العدو في الميدان".

