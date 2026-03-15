"التقدمي": لاستعادة منطق الدولة ومنع تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين

صدر عن الحزب "التقدمي " البيان التالي، في الذكرى الـ49 لاستشهاد كمال :



تحلّ الذكرى السنوية التاسعة والأربعون لاغتيال المعلّم كمال جنبلاط في ظل تحولات كبيرة شهدتها المنطقة، كان أبرزها سقوط نظام آل في منذ أكثر من عام، وفي مرحلة دقيقة وخطيرة يمرّ بها تحت وطأة حربٍ تدفع نحو مزيد من الدمار والتهجير والمعاناة.



إنّ ، إذ يدين هذه الاعتداءات، يشدّد على أولوية التضامن الوطني والعمل لاستعادة منطق الدولة ومؤسساتها وقرارها، بعيداً عن ربط مصير لبنان بصراعات الآخرين.



إن "التقدمي"، الذي يستذكر اليوم المعلّم كمال جنبلاط، يجدّد التمسك بسيرته ومسيرته وفكره، وهو الذي أكّد أن لبنان وجد ليكون بلد العقلانية والحرية، وأنه لا يستطيع أن يكون دولة تابعة لأحد، بل دولة سيّدة مستقلة.ويؤكد "التقدمي" اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن بناء الدولة يقتضي ترسيخ سيادتها الكاملة على أرضها ومؤسساتها، وتعزيز دور والقوى الأمنية، وتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد وحدها، بما يحفظ الاستقرار الوطني ويصون القرار السيادي ويمنع تحويل لبنان ساحةً لصراعات الآخرين.



إلى جانب ذلك، يعاهد "التقدمي" المضي قدماً في مسيرته مع الرئيس ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والناس، ويذكّر بقرار وقف إحياء الذكرى على المستوى الشعبي كما درجت العادة في السنوات الماضية، على أن يبقى ضريح المعلّم في المختارة مفتوحاً أمام من يرغب بزيارته في هذه المناسبة.



ويبقى فكر كمال جنبلاط منارةً للعمل في هديها لمواجهة التحديات وبناء الذي يستحقه لبنان وشعبه.

