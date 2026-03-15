قبلان تفقد مراكز استضافة النازحين في البقاع الغربي وراشيا

15-03-2026 | 11:56
قبلان تفقد مراكز استضافة النازحين في البقاع الغربي وراشيا
جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان على عدد من مراكز استضافة النازحين في منطقتي البقاع الغربي وراشيا، يرافقه رئيس بلدية سحمر محمد الخشن والشيخ حسن أسعد.



والتقى قبلان رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب في مركز الإتحاد، وعدد من رؤساء البلديات أبرزهم رئيس بلدية المرج عمر حرب، رئيس بلدية القرعون خالد البيراني، رئيس بلدية الرفيد حسن فرحات، رئيس بلدية بعلول ابراهيم درويش ورئيس بلدية عانا ايميل عواد.



وتفقد مع رئيس بلدية القرعون ونائبه الدكتور محمد ياسين وعدد من أعضاء المجلس البلدي، مراكز الاستضافة في مدرسة القرعون الرسمية والنادي الثقافي، واطّلع على ظروف الإقامة والخدمات المقدّمة واستمع إلى عدد من الملاحظات المرتبطة بحاجاتهم في هذه المرحلة.



وأشاد قبلان ب"الدور الذي تقوم به بلدية القرعون وأبناء البلدة في احتضان العائلات النازحة"، معتبراً أن "ما تشهده البلدة من تضامن يعكس روح المسؤولية الوطنية والإنسانية"، وقال: "القرعون تُعد من البلدات الأكثر استقبالاً للنازحين في المنطقة، ونثمن الجهود التي تبذلها البلدية وأبناء البلدة وعدد من المتطوعين والخيرين لتأمين ما أمكن من احتياجات العائلات الوافدة".



وأكد أن "هذا الدور ليس جديداً على أبناء القرعون، الذين كانوا دائماً شركاء في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وقدّموا التضحيات والشهداء وتعرضت بلدتهم للقصف في مراحل سابقة، ما جعلهم أكثر إحساساً بمعاناة الأهالي الذين اضطروا إلى ترك منازلهم".



وأشار إلى أن "الجهات الرسمية المعنية بملف النزوح، سواء عبر رئاسة الحكومة أو مجلس الجنوب أو الهيئات المختصة، تعمل على تأمين جزء من الاحتياجات الأساسية، بما يساهم في التخفيف من معاناة النازحين"، لكنه شدد على أن "التهجير يبقى تجربة قاسية، لأن الإنسان مهما توفرت له مقومات العيش خارج منزله يبقى يتوق للعودة إلى بيته وأرضه". وأضاف أن "ما يلفت في لقاء النازحين هو حجم الصبر والإيمان والصمود الذي يظهرونه رغم قسوة الظروف، وهذه الروحية تعكس تمسكهم بالحرية والكرامة وحقهم في أرضهم".



وختم قبلان معرباً عن أمله في "أن تنتهي هذه المرحلة الصعبة قريباً، وأن يتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن".



البيراني



من جهته، أكد رئيس بلدية القرعون أن البلدة "تستضيف حالياً أكثر من 3500 نازح، والبلدية تعمل بالتعاون مع الأهالي والفاعليات المحلية على تأمين ما يلزم من احتياجات أساسية للعائلات المقيمة في مراكز الاستضافة".



وأوضح أن لجنة إدارة الكوارث في البلدة تتابع تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية".



وختم لافتا الى أن "بلدة القرعون نفسها عانت من الاعتداءات الإسرائيلية في مراحل سابقة وقدمت شهداء وتعرضت للقصف، ما جعل أبناءها يشعرون أكثر بمعاناة النازحين ويقفون إلى جانبهم".
