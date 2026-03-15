تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
حاصباني: لا يجوز ترك أزمة النازحين على عاتق بلدية ومحافظة بيروت
Lebanon 24
15-03-2026
|
12:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
النائب غسان حاصباني
عبر حسابه على منصة X: "حصل
مجلس الجنوب
والهيئة
العليا
للإغاثة على 90 مليون دولار في موازنة 2026 لمساعدة المتضررين من الحرب، وهما يخضعان لوصاية رئاسة الحكومة. فلماذا لا تُصرف هذه الأموال لدعم
النازحين
إلى
بيروت
وتأمين الإيواء والغذاء لهم؟ لا يجوز ترك هذا الملف على عاتق بلدية ومحافظة بيروت اللتين لا تملكان الإمكانات لمعالجة أزمة بهذا الحجم. كما أن الحرس البلدي غير قادر وحده على
إدارة الأمن
والتنظيم، وليس ذلك أصلاً من مهامه.
في هذا الظرف الاستثنائي، نعوّل على شرطة بيروت التابعة لوزارة الداخلية وعلى
الجيش اللبناني
، وعلى الحكومة ورئيسها، لإعلان بيروت وضواحيها منطقة خالية من السلاح حفاظاً على سلامة أهلها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أبناء بيروت": لا يجوز أن تتحول بيروت إلى ملاذ لأي حزب أو جماعة
Lebanon 24
"أبناء بيروت": لا يجوز أن تتحول بيروت إلى ملاذ لأي حزب أو جماعة
15/03/2026 21:54:01
15/03/2026 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية بخعون - الضنية تشكل خلية أزمة لمتابعة شؤون النازحين وتنسيق المساعدات
Lebanon 24
بلدية بخعون - الضنية تشكل خلية أزمة لمتابعة شؤون النازحين وتنسيق المساعدات
15/03/2026 21:54:01
15/03/2026 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الشباب المعترض في إيران لا يتحمل مسؤولية ما جرى والتقصير يقع على عاتق المسؤولين
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الشباب المعترض في إيران لا يتحمل مسؤولية ما جرى والتقصير يقع على عاتق المسؤولين
15/03/2026 21:54:01
15/03/2026 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد بلديات صيدا - الزهراني: جهود موحدة مع محافظة الجنوب لاحتواء أزمة النزوح
Lebanon 24
اتحاد بلديات صيدا - الزهراني: جهود موحدة مع محافظة الجنوب لاحتواء أزمة النزوح
15/03/2026 21:54:01
15/03/2026 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات إسرائيلية عنيفة على شبريحا والنبطية وبنت جبيل
Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة على شبريحا والنبطية وبنت جبيل
15:30 | 2026-03-15
15/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ولبنان على وشك عقد محادثات لوقف دائم لإطلاق النار
Lebanon 24
إسرائيل ولبنان على وشك عقد محادثات لوقف دائم لإطلاق النار
15:26 | 2026-03-15
15/03/2026 03:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:04 | 2026-03-15
15/03/2026 03:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
15:00 | 2026-03-15
15/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حنين السيد تعلن تمديد صلاحية بطاقات الإعاقة حتى 15 نيسان خلال الأزمة
Lebanon 24
حنين السيد تعلن تمديد صلاحية بطاقات الإعاقة حتى 15 نيسان خلال الأزمة
14:39 | 2026-03-15
15/03/2026 02:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
Lebanon 24
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
07:35 | 2026-03-15
15/03/2026 07:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
17:40 | 2026-03-14
14/03/2026 05:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
17:54 | 2026-03-14
14/03/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الهجوم... كيف اغتالت إسرائيل خامنئي في 40 ثانية فقط؟
Lebanon 24
تفاصيل الهجوم... كيف اغتالت إسرائيل خامنئي في 40 ثانية فقط؟
07:03 | 2026-03-15
15/03/2026 07:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة... هل من علاقة بين الإصابة بـ"كورونا" والسرطان؟
Lebanon 24
دراسة جديدة... هل من علاقة بين الإصابة بـ"كورونا" والسرطان؟
07:49 | 2026-03-15
15/03/2026 07:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2026-03-15
غارات إسرائيلية عنيفة على شبريحا والنبطية وبنت جبيل
15:26 | 2026-03-15
إسرائيل ولبنان على وشك عقد محادثات لوقف دائم لإطلاق النار
15:04 | 2026-03-15
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:00 | 2026-03-15
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
14:39 | 2026-03-15
حنين السيد تعلن تمديد صلاحية بطاقات الإعاقة حتى 15 نيسان خلال الأزمة
14:26 | 2026-03-15
جولة وزارية في مدارس بيروت تستضيف عائلات نازحة لمواكبة التحديات التعليمية
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
15/03/2026 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
15/03/2026 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
15/03/2026 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24