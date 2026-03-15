أزمة نزوح في عكار… 10 آلاف نازح موزعون بين الإيواء والمجتمعات المضيفة

أعلنت غرفة إدارة والأزمات في محافظة ، في تقريرها اليومي، أنه بناء على المعلومات الصادرة من غرف العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية في مراكز الايواء، بلغ العدد الاجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد في 15 أذار 2026، المجموع العام للعائلات 2606 ، والمجموع العام للافراد 10006 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة.







- خارج مراكز الايواء: عدد العائلات 2306 ، وعدد الافراد النازحين 8881





- داخل مراكز الإيواء : عدد العائلات 300 ، وعدد الافراد النازحين 1125 .



وزعين على بلدات :



أكروم ، البربارة ، البرج ، البيرة ، التليل ، الحاكور ، الحميرة ، الحوشب ، الحويش ، الحيصة ، ، الدوسة وبغدادي ، الزواريب ، الشيخ طابا ، الشيخ محمد ، العيون ، القبيات ، القرنة ، القليعات ، الكواشرة ، الكويخات ، المجدل ، المحمرة ، المقيطع قعبرين كفرملكي وتل حياة ، المنصورة ، النفيسة ، النورة ، إيلات ، ببنين ، برج العرب ، برقايل ، بزال ، بزبينا ، بقرزلا ، بيت أيوب ، بيت غطاس ، بيت يونس ، بينو ، تكريت ، تل إندي ، تل حميرة ، تلبيرة ، تلعباس الشرقي ، تلعباس ، جبرايل ، جديدة القيطع ، حبشيت ،حرار ، حلبا ، خربة الجرد ، خريبة الجندي ، دوير عدوية ، ديردلوم ، رحبة ، زوق الحصنية ، سفينة الدريب ، سفينة القيطع ، شان ، شدرا ، شربيلا ، عدبل ، عكار العتيقة ، عمار البيكات ، عندقت ، عيات ، عيدمون ، عين ، عين الزيت ، عين يعقوب ، فنيدق ، قبعيت ، قبولا ، قرحا ، كروم عرب ، كفرتون ، مارتوما ، مجدلا ، مشتى حسن ، مشتى حمود ، مشحا ، مشمش ، منيارة ، نهر البارد ، ووادي الجاموس .



وبلغ عدد مراكز الإيواء حتى اليوم 21 مركز إيواء في المحافظة، منها 17 مركزا، وصل الى قدرتها الاستيعابية القصوى.



وذكرت غرفة ادارة الكوارث بأرقام الهواتف : 79/303470 - 79/303476 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح ، واستقبل الخط الساخن اليوم 111 إتصالا .

