منذ بداية الحرب... حصيلة جديدة للشهداء والجرحى

أصدرت وحدة في رئاسة ، تقريرها اليومي (مرفقا) حول أعداد والشهداء والجرحى، وجاء فيه:مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 620.إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيًّا: 831,002.العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 130,715.العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 32,901.الأعمال العدائيّة: 2,111.الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي):: 24الجرحى: 96الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي):الشهداء: 850.الجرحى: 2,105.