الرئيس الجزائري للرئيس عون: نقف إلى جانب لبنان وشعبه

تلقى رئيس الجمهورية اتصالا من عرض خلاله الرئيسان الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الاخيرة . وأكد الرئيس للرئيس عون وقوف بلاده إلى جانب في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها واضعاً امكانات للتخفيف من معاناة اللبنانيين نتيجة الأوضاع الامنية المتدهورة .وشكر الرئيس تبون على عاطفته وعلى مواقف الجزائر الداعمة دائما للبنان وللشعب اللبناني .