جولة وزارية في مدارس بيروت تستضيف عائلات نازحة لمواكبة التحديات التعليمية

تنظّم وزيرة التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي جولة ميدانية، بمشاركة المحامي د. بول ووزير الدولة لشؤون د. فادي مكي، يوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحًا، بهدف تسليط الضوء على الحاجات التربوية والإنسانية الملحّة في في ظل الظروف الراهنة.





تشمل الجولة زيارة ثانوية زاهية سلمان المختلطة ومدرسة العلامة د. صبحي الصالح المتوسطة الرسمية في ، اللتين تستضيفان عائلات نازحة، للاطلاع على واقع القطاع والضغوط التي يواجهها، في ظل تحوّل عدد من المدارس إلى مراكز لاستقبال .





وتهدف الجولة إلى نقل صورة مباشرة إلى عن التحديات التي يواجهها لبنان، وإيصال صوت العائلات المتضررة والطلاب، وتسليط الضوء على الحاجة إلى دعم دولي عاجل لتلبية الحاجات التربوية والإنسانية والإغاثية.

