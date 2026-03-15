حنين السيد تعلن تمديد صلاحية بطاقات الإعاقة حتى 15 نيسان خلال الأزمة

أعلنت وزيرة حنين السيد، خلال مؤتمر صحافي من السرايا الحكومية بمشاركة للمنشآت الرياضية الدكتور ناجي حمّود، أنه "بسبب الأحوال الجوية اليوم، واجهنا بعض الصعوبات في عدد من مراكز الإيواء، ومنها المدينة الرياضية في ".



وتوقفت عند "نقطة أساسية تهمّ شريحة واسعة من أهلنا في هذه الظروف، وهي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين اضطروا للنزوح أو يمرّون بمرحلة صعبة نتيجة الأزمة". وقالت:



‏"أولًا، اتخذنا قرارًا بتمديد صلاحية بطاقات الإعاقة التي كانت تنتهي في الأول من آذار، بحيث تم تمديدها حتى 15 نيسان. ويشمل هذا القرار جميع حاملي بطاقات الإعاقة، حرصًا على ألّا يخسر أي شخص حقه في الخدمات، ولا سيّما إمكانية الاستفادة من الاستشفاء على نفقة خلال هذه الأزمة.



‏ثانيًا، نعمل بالتوازي على تأمين إيواء ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة. ونتابع تجهيز مراكز قادرة على استقبالهم بشكل أفضل، بالتعاون مع عدد من الجمعيات، منها: الأيتام الإسلامية، الكفاءات، المبرّات الخيرية، الإمداد، وأصدقاء المعوّقين، التي استضافت أكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة مع عائلاتهم. إضافة إلى ذلك، يجري الاهتمام حاليًا بـ613 شخصًا من ذوي الإعاقة وعائلاتهم ضمن مراكز الإيواء.



ونعقد اجتماعات متتالية مع هذه الجمعيات وغيرها لتحديد الاحتياجات بدقة وتحسين الاستجابة. كما تساهم مؤسسات بتقديم خدمات متخصصة إضافية، مثل مركز الرحمة – ، ومركز للتوحّد. كذلك ننسّق مع جمعيات محلية ودولية لتوسيع الاستجابة وتسريعها، وضمان وصول الخدمات المطلوبة فعليًا. ففي مثل هذه الظروف، لا يمكن اعتماد مقاربة عامة؛ بل نحتاج إلى حلول واقعية تراعي الفروقات والاحتياجات الخاصة.



‏ثالثًا، قمت اليوم بجولة على عدد من مراكز الإيواء في بيروت للاطلاع على أوضاع عن قرب، والتأكد من أن الاستجابة تسير بصورة منظّمة. كما عقدت اجتماعًا مطوّلًا مع 225 من العاملين الاجتماعيين في ، لأن عملهم اليومي وتضحيات جميع الموجودين على الأرض يشكّلان أساس هذه الاستجابة".

