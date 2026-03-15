تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

حنين السيد تعلن تمديد صلاحية بطاقات الإعاقة حتى 15 نيسان خلال الأزمة

Lebanon 24
15-03-2026 | 14:39
A-
A+

حنين السيد تعلن تمديد صلاحية بطاقات الإعاقة حتى 15 نيسان خلال الأزمة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، خلال مؤتمر صحافي من السرايا الحكومية بمشاركة المدير العام للمنشآت الرياضية الدكتور ناجي حمّود، أنه "بسبب الأحوال الجوية اليوم، واجهنا بعض الصعوبات في عدد من مراكز الإيواء، ومنها المدينة الرياضية في بيروت".

وتوقفت عند "نقطة أساسية تهمّ شريحة واسعة من أهلنا في هذه الظروف، وهي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين اضطروا للنزوح أو يمرّون بمرحلة صعبة نتيجة الأزمة". وقالت:

‏"أولًا، اتخذنا قرارًا بتمديد صلاحية بطاقات الإعاقة التي كانت تنتهي في الأول من آذار، بحيث تم تمديدها حتى 15 نيسان. ويشمل هذا القرار جميع حاملي بطاقات الإعاقة، حرصًا على ألّا يخسر أي شخص حقه في الخدمات، ولا سيّما إمكانية الاستفادة من الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة خلال هذه الأزمة.

‏ثانيًا، نعمل بالتوازي على تأمين إيواء ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة. ونتابع تجهيز مراكز قادرة على استقبالهم بشكل أفضل، بالتعاون مع عدد من الجمعيات، منها: الأيتام الإسلامية، الكفاءات، المبرّات الخيرية، الإمداد، وأصدقاء المعوّقين، التي استضافت أكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة مع عائلاتهم. إضافة إلى ذلك، يجري الاهتمام حاليًا بـ613 شخصًا من ذوي الإعاقة وعائلاتهم ضمن مراكز الإيواء.

ونعقد اجتماعات متتالية مع هذه الجمعيات وغيرها لتحديد الاحتياجات بدقة وتحسين الاستجابة. كما تساهم مؤسسات بتقديم خدمات متخصصة إضافية، مثل مركز الرحمة – طرابلس، ومركز الشمال للتوحّد. كذلك ننسّق مع جمعيات محلية ودولية لتوسيع الاستجابة وتسريعها، وضمان وصول الخدمات المطلوبة فعليًا. ففي مثل هذه الظروف، لا يمكن اعتماد مقاربة عامة؛ بل نحتاج إلى حلول واقعية تراعي الفروقات والاحتياجات الخاصة.

‏ثالثًا، قمت اليوم بجولة على عدد من مراكز الإيواء في بيروت للاطلاع على أوضاع النازحين عن قرب، والتأكد من أن الاستجابة تسير بصورة منظّمة. كما عقدت اجتماعًا مطوّلًا مع 225 من العاملين الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن عملهم اليومي وتضحيات جميع الموجودين على الأرض يشكّلان أساس هذه الاستجابة".
مواضيع ذات صلة
وزيرة الشؤون عن النازحين ذوي الإعاقة: مددنا صلاحية بطاقة الإعاقة إلى ١٥ نيسان ونعمل على تأمين مراكز فيها ظروف أفضل لهؤلاء الأفراد
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: عدد النازحين يقارب مليون شخص فيما يُقدَّر أن هذه الأزمة تطال نحو 1.3 مليون إنسان ويشكّل الأطفال قرابة نصف المتأثرين فيما تمثل النساء والفتيات أكثر من نصفهم
وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد: 115 مليون دولار مجموع مساعدات الدول منذ البارحة
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: أولويتنا حماية اللبنانيين وعدم جعل لبنان ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية
وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

المدير العام

وزارة الشؤون

وزارة الصحة

النازحين

الإسلام

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-03-15
Lebanon24
15:26 | 2026-03-15
Lebanon24
15:04 | 2026-03-15
Lebanon24
15:00 | 2026-03-15
Lebanon24
14:26 | 2026-03-15
Lebanon24
13:37 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24