إسرائيل ولبنان على وشك عقد محادثات لوقف دائم لإطلاق النار

نقلت وكالة " " عن مسؤولين إسرائيليين الأحد إنه من المتوقع أن تعقد ولبنان محادثات خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُفضي إلى نزع سلاح .وكانت صحيفة هآرتس نقلت يوم أمس السبت عن مصدرين مطلعين أن من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة خلال الأيام المقبلة.وهذه هي أول مباحثات من نوعها منذ بدء الحرب مع التي دفعت إلى المشاركة بشكل أوسع في الصراع، حسبما أفادت "الصحيفة".وقالت الصحيفة إن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي سيشارك في هذه المحادثات التي قد تُعقد في أو في قبرص، فيما سيرأس الوفد رون ديرمر المقرب من بنيامين .