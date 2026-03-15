Najib Mikati
لبنان

أهالي شبعا يرفضون أي انسحاب للجيش ويؤكدون تمسكهم بأرضهم

Lebanon 24
15-03-2026 | 16:01
أهالي شبعا يرفضون أي انسحاب للجيش ويؤكدون تمسكهم بأرضهم
أهالي شبعا يرفضون أي انسحاب للجيش ويؤكدون تمسكهم بأرضهم
وجَّهت بلدية شبعا نداء إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقيادة الجيش، أكدت فيه أن "الجيش اللبناني، كان وما زال، صمّام الأمان والضمانة الحقيقية لأهلنا، وهو الحاضر بين أهله وناسه في مختلف الظروف والتحديات. وإننا نؤكد تمسّكنا الكامل بشرعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، الذي نعتبره الحامي والضامن لأمن منطقتنا واستقرارها".

وتابعت: "في ظل ما يتم تداوله عن احتمال انسحاب الجيش اللبناني من بلدة شبعا، نعبّر عن قلقنا الشديد إزاء هذا الأمر، ونؤكد رفضنا لأي خطوة من هذا النوع، لما يشكّله وجود الجيش من عنصر طمأنينة أساسي لأبناء البلدة وضمانة للاستقرار والأمان".

وتابعت: "نودّ التأكيد أن أهالي البلدة لم يُطلب منهم إخلاء شبعا، وهم متمسّكون بالبقاء في أرضهم إلى جانب جيشهم، لذلك نتساءل بقلق ومسؤولية: ما هي الأسباب التي قد تدفع إلى إخلاء الجيش أو انسحابه من المنطقة في هذا التوقيت الحساس؟".


وختمت: "نطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا، بين أهله الذين يثقون به ويتمسكون بدوره الوطني الجامع، لما في ذلك من مصلحة لأهل البلدة وتعزيزاً لحضور الدولة اللبنانية في هذه المنطقة".
 
مواضيع ذات صلة
قسد: وقف الاشتباكات يتطلب عدم خرق الجيش السوري للاتفاق حتى انسحاب مقاتلينا من مسكنة ودير حافر
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض المحتلة وترفض مطلقا الإجراءات غير القانونية
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض المحتلة وترفض مطلقا الإجراءات غير القانونية
الخارجية العراقية: أكدنا للسفير الكويتي أن العراق يرفض استخدام أراضيه منطلقا لاستهداف دول الجوار
