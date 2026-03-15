"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"

الخبر الذي نشره " ٢٤"ظهر اليوم عن انهيار كامل في شبكة الكهرباء التابعة لـ ادى إلى انقطاع الكهربائي عن كل المناطق ودخول البلاد في عتمة شاملة، يبدو انه ازعج القيمين على مؤسسة والجهات الوزارية المعنية، فعمدوا طوال فترة بعد الظهر الى تعميم اجواء وتسريبات على الصحافيين ووسائل الاعلام لتكذيب الخبر، قبل ان تضطر مساء وتحت ضغط العتمة الى اصدار بيان مفصل تؤكد فيه المعلومات التي نشرها " لبنان ٢٤" من منطلق اخباري مهني بحت. وهذه ليست المرة الاولى التي تتعاطى فيها "كهرباء لبنان" مع ما ينشره "لبنان ٢٤"بطريقة غير لائقة.

لذا فإنه على القيميين على الوزارة المعنية أن يتبعوا نهج "لبنان ٢٤" في الشفافية والصدقية لكسب ثقة المشتركين.