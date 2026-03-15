حصيلة غارتَي مجدل سلم وعيتيت

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو على بلدة مجدل سلم قضاء أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة بجروح.وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيتيت ، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".