استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة في لبنان.. تقرير يكشف التفاصيل

ذكرت هيئة البث ، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لطلب الموافقة على تعبئة ما يصل إلى 450 ألف جندي من قوات الاحتياط، في خطوة تأتي وسط تصعيد متزايد وتقارير عن احتمال شن عملية عسكرية برية في .



وقالت الهيئة إن هذا الطلب جاء بناء على توصية من الجيش والمؤسسة الأمنية، لضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع التطورات الميدانية على الشمالية.

وتابعت أنه من المتوقع أن تعقد الحكومة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعات قريبة لمناقشة المصادقة على أوامر التجنيد الواسعة.



وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن تبحث مع الإدارة الأميركية مقترحا لتوسيع "المنطقة العازلة" في جنوب .



وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من عرض قائمة بأهداف مدنية محتملة في لبنان.



وتهدف هذه الخطوة، بحسب الهئية، إلى الضغط على لدفعها نحو التحرك ضد .