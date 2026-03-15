تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
معلومات تكشف للمرة الاولى.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن منفذ هجوم كنيس ميشيغان
Lebanon 24
15-03-2026
|
17:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون،
يوم الأحد
، أن شقيق الرجل الذي اقتحم كنيساً يهودياً بسيارة مفخخة في ولاية ميشيغان الأميركية، كان قائداً في "
حزب الله
" وقُتل في غارة إسرائيلية قبل أيام من الهجوم.
وفقاً للسلطات
الأمريكية
، قام أيمن محمد غزالي (41 عاماً) باقتحام كنيس "تمبل
إسرائيل
" في منطقة "ويست بلومفيلد" بالقرب من ديترويت يوم الخميس الماضي. وأفادت التحقيقات أن غزالي لقي حتفه لاحقاً متأثراً بعيار ناري أطلقه على نفسه بعد
تبادل لإطلاق النار
مع رجال الأمن.
من جانبه، أعلن مكتب التحقيقات
الفيدرالي
(FBI) أنه يتعامل مع الحادث باعتباره "عملاً عنيفاً مستهدفاً ضد المجتمع اليهودي". وعُثر داخل سيارة المهاجم على ألعاب نارية ذات أغراض تجارية وحاويات تحتوي على ما يُشتبه أنه مادة البنزين.
وحدد الجيش
الإسرائيلي
هوية شقيق المهاجم بأنه إبراهيم غزالي، ووصفه بأنه قائد في حزب الله مسؤول عن التسليح في وحدة أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل. وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن إبراهيم قُتل في 5 آذار الجاري إثر غارة استهدفت منشأة عسكرية للحزب.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول محلي في بلدة مشغرة
اللبنانية
أن غارة إسرائيلية في التاريخ ذاته أسفرت عن مقتل شقيقي غزالي وابنة أخيه وابن أخيه، وإصابة والدة الأطفال بجروح خطيرة.
وأفادت شبكة (CNN)
أن أيمن
غزالي، وهو مواطن أميركي مجنس من أصل لبناني، كان قد أُدرج سابقاً في قواعد بيانات الحكومة الأمريكية لصلات مفترضة مع أعضاء في حزب الله، رغم عدم وجود أدلة تؤكد عضويته في التنظيم. كما أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنها لم تتمكن بشكل فوري من التحقق مما إذا كان غزالي ينتمي لأي جماعة مسلحة.
وقع الهجوم أثناء تواجد أطفال ومعلمين داخل مركز الطفولة المبكرة التابع للكنيس. ورغم إصابة حارس أمن وفقدانه للوعي جراء صدمه بالمركبة، وتلقي عشرات المسعفين العلاج بسبب استنشاق الدخان، إلا أن أكثر من 100 طفل كانوا في المبنى نجو دون إصابات.
لبنان
عربي-دولي
تبادل لإطلاق النار
الإسرائيلي
الأمريكية
يوم الأحد
اللبنانية
الفيدرالي
حزب الله
إسرائيل
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24