بعد إتصال تهديد لأحد الصرافين.. مصدر أمني يؤكد للبنان 24 صحة الخبر

بعد ورود إتصال لأحد الصرافين من آل شمس من رقم أجنبي بضرورة إخلاء مكاتبه في شتورا والحمرا، أكد مصدر امني ل" " صحة التهديد، وأن الأجهزة تحققت من الرقم المتصل فتبين أن مصدره العدو ، وقد تمّ على الفور إخلاء سنتر الشمس في شتورا احترازياً منعاً للخطر الذي قد ينتج عن استهداف المبنى في حال نفذ العدو تهديده المزمع.

