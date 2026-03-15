بلدية شتورة تطلب إخلاء مبنى "سنتر شمس" احترازيًا بعد تهديد إسرائيلي باستهدافه

صدر بيان صادر عن بلدية :

بعد انتشار خبر التهديد الاسرائيلي لأحد المباني "سنتر شمس" في شتورة، وبعد التنسيق مع محافظ والاجهزة الامنية، يطلب من جميع شاغلي المبنى المذكور إخلائه احترازياً حرصا على السلامة العامة.





رئيس بلدية شتورة

