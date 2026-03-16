رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب

16-03-2026 | 02:15
لفت مصدر ديبلوماسي بارز في لبنان إلى أنّ الرئيس جوزيف عون فاجأ "المجموعات السيادية" في لبنان قبل "مجموعات المحور"، وأربك الجميع على حدّ سواء من خلال طرحه السريع والجريء لفكرة التفاوض المباشر مع إسرائيل بهدف وقف الحرب.
أضاف المصدر" أنّ معظم القوى السياسية في لبنان لم تكن تتوقع هذه الاندفاعة من رئيس الجمهورية"، معتبراً" أنّ ما قام به يأتي في إطار شجاعة وطنية تهدف إلى إنقاذ لبنان عبر الوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار". 
اضاف" إنّه إذا سارت الأمور في الأسابيع المقبلة بشكل إيجابي على مسار التفاوض وصولاً إلى السلام، فإنّ الرئيس قد يكون الأول منذ استقلال لبنان الذي ينجح في إنهاء هذا الصراع".
وختم المصدر بالقول" إن بعض رؤساء الأحزاب، وخصوصاً من الزعماء الموارنة، قد لا يناسبهم حصول مثل هذا الإنجاز لرئيس الجمهورية في حال تحقق".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب العراقي تسلَّم طلبات من "الحزبين الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني" الكردستانيين لتأجيل جلسة اليوم المخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع الاتصالات بين عون وحزب الله... مصادر وزارية: "حصر السلاح" مستمر ولا شيء سيغير قناعات رئيس الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
