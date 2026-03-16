تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-03-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر ديبلوماسي بارز في
لبنان
إلى أنّ
الرئيس جوزيف
عون فاجأ "المجموعات السيادية" في لبنان قبل "مجموعات المحور"، وأربك الجميع على حدّ سواء من خلال طرحه السريع والجريء لفكرة التفاوض المباشر مع
إسرائيل
بهدف وقف الحرب.
أضاف المصدر" أنّ معظم
القوى السياسية
في لبنان لم تكن تتوقع هذه الاندفاعة من رئيس الجمهورية"، معتبراً" أنّ ما قام به يأتي في إطار شجاعة وطنية تهدف إلى إنقاذ لبنان عبر الوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار".
اضاف" إنّه إذا سارت الأمور في الأسابيع المقبلة بشكل إيجابي على مسار التفاوض وصولاً إلى السلام، فإنّ الرئيس قد يكون الأول منذ استقلال لبنان الذي ينجح في إنهاء هذا الصراع".
وختم المصدر بالقول" إن بعض رؤساء الأحزاب، وخصوصاً من الزعماء
الموارنة
، قد لا يناسبهم حصول مثل هذا الإنجاز لرئيس الجمهورية في حال تحقق".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
