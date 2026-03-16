رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب

لفت مصدر ديبلوماسي بارز في إلى أنّ عون فاجأ "المجموعات السيادية" في لبنان قبل "مجموعات المحور"، وأربك الجميع على حدّ سواء من خلال طرحه السريع والجريء لفكرة التفاوض المباشر مع بهدف وقف الحرب.أضاف المصدر" أنّ معظم في لبنان لم تكن تتوقع هذه الاندفاعة من رئيس الجمهورية"، معتبراً" أنّ ما قام به يأتي في إطار شجاعة وطنية تهدف إلى إنقاذ لبنان عبر الوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار".اضاف" إنّه إذا سارت الأمور في الأسابيع المقبلة بشكل إيجابي على مسار التفاوض وصولاً إلى السلام، فإنّ الرئيس قد يكون الأول منذ استقلال لبنان الذي ينجح في إنهاء هذا الصراع".وختم المصدر بالقول" إن بعض رؤساء الأحزاب، وخصوصاً من الزعماء ، قد لا يناسبهم حصول مثل هذا الإنجاز لرئيس الجمهورية في حال تحقق".