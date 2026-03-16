جنون في أسعار الخضار… ارتفاع غير مسبوق يرهق اللبنانيين

تشهد في ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار منذ أيام، ما أثار استياء المواطنين الذين فوجئوا بقفزات كبيرة في أسعار العديد من الأصناف الأساسية، في وقت يرزح فيه البلد تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية خانقة.وبحسب متابعين للأسواق، فقد سجّلت بعض أنواع الخضار ارتفاعات ملحوظة خلال فترة قصيرة، الأمر الذي انعكس مباشرة على كلفة المعيشة اليومية للأسر ، خصوصًا أن هذه المواد تُعد من أساسيات المائدة في .ويخشى المواطنون من أن تستمر موجة الغلاء في الأيام المقبلة، خصوصًا مع استمرار التوترات والضغوط الاقتصادية، ما قد يزيد العبء على القدرة الشرائية التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.وبين فوضى الأسعار وغياب الرقابة الفعّالة، يبقى السؤال:هل تضبط الجهات المعنية الأسواق، أم أن أسعار الخضار ستواصل الارتفاع بلا سقف؟