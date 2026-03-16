18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
Advertisement
لبنان
التصعيد مستمر في الجنوب.. توغل إسرائيلي وغارات وشهداء
Lebanon 24
16-03-2026
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ الطيران الحربي
الإسرائيلي
سلسلة غارات بعد منتصف الليل استهدفت بلدات صربين في
قضاء بنت جبيل
وبنت
جبيل
وميفدون والطيبة، فيما قصفت المدفعية أطراف بلدة دبين ومحيط نهر الخردلي.
كما أطلق العدو قنابل ضوئية فوق كفرشوبا ومزارع حلتان المجيدية ووادي خنسا، بالتزامن مع توغّل قوة مدرعة من وطى
الخيام
باتجاه مكب النفايات عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام تحت غطاء مدفعي وغارات جوية.
وفرض العدو أجواء منع تجول في قرى وبلدات قضاء
بنت جبيل
، بعدما عمد إلى قطع عدد من المداخل الفرعية المتصلة بالطريق، ولا سيما من جهة وادي الحجير، عقب غارات سابقة أدت إلى قطع الطرق الفرعية.
كما قصف العدو بلدتي
الريحان
، والخيام. وفي كفرصير أدّت غارتان إلى سقوط سقوط 3
شهداء
وجريحين.
Advertisement
Advertisement
