التصعيد مستمر في الجنوب.. توغل إسرائيلي وغارات وشهداء

نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات بعد منتصف الليل استهدفت بلدات صربين في وبنت وميفدون والطيبة، فيما قصفت المدفعية أطراف بلدة دبين ومحيط نهر الخردلي.



كما أطلق العدو قنابل ضوئية فوق كفرشوبا ومزارع حلتان المجيدية ووادي خنسا، بالتزامن مع توغّل قوة مدرعة من وطى باتجاه مكب النفايات عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام تحت غطاء مدفعي وغارات جوية.



وفرض العدو أجواء منع تجول في قرى وبلدات قضاء ، بعدما عمد إلى قطع عدد من المداخل الفرعية المتصلة بالطريق، ولا سيما من جهة وادي الحجير، عقب غارات سابقة أدت إلى قطع الطرق الفرعية.

كما قصف العدو بلدتي ، والخيام. وفي كفرصير أدّت غارتان إلى سقوط سقوط 3 وجريحين.