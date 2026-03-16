الخازن يحذر من حملات مفبركة.. وإخبار للنيابة العامة

16-03-2026 | 03:53
الخازن يحذر من حملات مفبركة.. وإخبار للنيابة العامة
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب فريد هيكل الخازن بيان جاء فيه: 

"يتمّ التداول بأخبار مدسوسة ومفبركة عبر بعض المنصّات ووسائل التواصل الاجتماعي بحقّ النائب فريد هيكل الخازن، في محاولة واضحة للإساءة إليه وإثارة الفتنة بين أبناء منطقة كسروان.
وإنّ هذه الحملات تثير الشكوك حول كونها مدفوعة من جهات وأجهزة معادية هدفها بثّ النعرات الطائفية وإحداث شرخ داخل البيت الكسرواني وضرب الاستقرار بين أبنائه.
وعليه، يعتبر النائب الخازن هذا البيان بمثابة إخبار لدى النيابة العامة للتحرّك الفوري إزاء ما يجري ووضع حدّ لهذه الحملات التحريضية، ودعوة إلى الأجهزة الأمنية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. 
ويدعو النائب الخازن أبناء كسروان إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والحملات المغرضة التي تستهدف وحدتهم، مؤكّدًا أن كسروان ستبقى عصيّة على الفتنة ولن يُسمح بتحويلها ساحة للشائعات."
