الخازن يحذر من حملات مفبركة.. وإخبار للنيابة العامة

صدر عن للنائب بيان جاء فيه:



"يتمّ التداول بأخبار مدسوسة ومفبركة عبر بعض المنصّات ووسائل التواصل الاجتماعي بحقّ النائب ، في محاولة واضحة للإساءة إليه وإثارة الفتنة بين أبناء منطقة كسروان.

وإنّ هذه الحملات تثير الشكوك حول كونها مدفوعة من جهات وأجهزة معادية هدفها بثّ النعرات الطائفية وإحداث شرخ داخل البيت وضرب الاستقرار بين أبنائه.

وعليه، يعتبر النائب الخازن هذا البيان بمثابة إخبار لدى للتحرّك الفوري إزاء ما يجري ووضع حدّ لهذه الحملات التحريضية، ودعوة إلى لكشف المتورّطين وتوقيفهم.

ويدعو النائب الخازن أبناء كسروان إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والحملات المغرضة التي تستهدف وحدتهم، مؤكّدًا أن كسروان ستبقى عصيّة على الفتنة ولن يُسمح بتحويلها ساحة للشائعات."

