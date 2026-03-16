في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط .. الرئيس عون: دفع حياته ثمناً لمواقفه وقناعاته في الدفاع عن لبنان

في الذكرى التاسعة والأربعين لاغتيال الزعيم الوطني ، قال رئيس الجمهورية : " على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها ، نستعيد اليوم مسيرة رجلٍ شكّل علامة فارقة في تاريخ لبنان السياسي والفكري، بما حمله من رؤية إصلاحية وإيمان عميق بقيم الحرية والعدالة والحوار بين مكوّنات الوطن.لقد ترك الراحل إرثاً وطنياً وفكرياً غنياً، ودفع حياته ثمناً لمواقفه وقناعاته في الدفاع عن لبنان السيد الحرّ، وعن دولة العدالة والمؤسسات.إن هذه الذكرى الأليمة تبقى مناسبة للتأكيد على التمسك بالقيم التي ناضل من أجلها كمال ، وفي طليعتها وحدة اللبنانيين، وترسيخ العيش المشترك، والعمل من أجل بناء دولة قوية عادلة تحمي جميع أبنائها.رحم الله كمال جنبلاط وحمى لبنان " .