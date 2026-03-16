حمدان: الجيش لن ينسحب من العرقوب

كتب النائب على منصة "إكس": "الجيش لن ينسحب من العرقوب. أجريت سلسلة اتصالات مع ، ، والبلديات، وقائد . وخلال هذه الاتصالات، شددت على أهمية استمرار وجود الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى جانب الأهالي الأبطال الصامدين في قراهم، والمتشبثين بأرضهم رغم الظروف الأمنية الصعبة، مؤكداً أن خيار أبناء المنطقة كان ولا يزال التمسك بخيار الدولة والوقوف إلى جانب إخوانهم في الجيش اللبناني والقوى الأمنية. كما تمنّيت على الجهات المعنية بذل أقصى الجهود الممكنة لتأمين الأمن والحماية للأهالي من أي مخاطر محتملة في ظل الوضع الأمني الدقيق الذي يمر به بلدنا. وقد أكدوا لي شخصياً أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية مستمرون في التواجد في مراكزهم والقيام بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار، والبقاء إلى جانب الأهالي الصامدين في أرضهم".

