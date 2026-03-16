الحرارة إلى ارتفاع.. إليكم حال الطقس

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدا الثلاثاء ، على ان ترتفع بشكل ملحوظ وحاد يوم الأربعاء (ارتفاع 5 درجات عن يوم الثلاثاء) ، بسبب تدفق كتل هوائية دافئة نتيجة تمركز منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب و ماطر مع موجة غبار في الاجواء اعتبارا من الاربعاء.



-الطقس المتوقع في :

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع فرص هطول أمطار خفيفة متفرقة، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول ليلا الى قليل الغيوم مع أجواء باردة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، لذا يحذر من خطر الإنزلاقات على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1500 متر بسبب تكون الجليد.



الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة ، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وجنوب البلاد حيث تلامس معدلاتها الموسمية. تننخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء مساء.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس وكبير بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية بحيث تلامس ال26 درجة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة. تنشط الرياح وتكون مترافقة بظهور طبقات من الغبار في الأجواء بخاصة في المناطق الجنوبية، ترتفع نسبة الرطوبة ليلا وتتكاثف الغيوم فتصبح الأجواء مهياة لهطول امطار متفرقة وموحلة.



الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع غبار في الاجواء تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.



-الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة ، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 50 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب خلال الفترة الصباحية.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 % .

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي:763 ملم زئبق.

-ساعة : 5,49

-ساعة غروب الشمس: 17,45

