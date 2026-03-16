ملف ارتفاع الاسعار على طاولة الاجتماع الوزاري

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات وتلبية متطلّبات الإيواء والاغاثة وعرض الأوضاع العامة والأجواء الديبلوماسية.



عقب اللقاء، أعلن المحامي د. بول مرقص أن " سلام وعددا من الوزراء أثاروا موضوع خطاب التحريض والفتنة والكراهية والنبذ في بعض وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، وقد اكّد رئيس الوزراء ضرورة تحرك النيابات العامة بما يتجاوز حرية الرأي والإعلام والتعبير التي نحرص عليها، وفق ما أفضت اليه جلسة الأخيرة. كما أكد مجددا وجود ٣٦ مركز استضافة جاهزا للاستقبال اضافة الى إمكان افتتاح ١٠٠ مركز جديد عند الاقتضاء".



اضاف:"طرح في الاجتماع موضوع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد والشحن والنقل وعمل ازاء اقفال مؤسسسات مخالفة يومياً بالشمع الأحمر ومصادرة البضاعة وتوزيعها على النازحين والاحالة على ".



وختم الوزير مرقص: "أوعز رئيس الوزراء بمتابعة كيفية وصول المساعدات لاسيما ترجمة النداء الانساني العاجل flash appeal الذي أطلق من خلال زيارة اليها".

Advertisement