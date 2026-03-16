Najib Mikati
لبنان

ملف ارتفاع الاسعار على طاولة الاجتماع الوزاري

Lebanon 24
16-03-2026 | 05:52
ملف ارتفاع الاسعار على طاولة الاجتماع الوزاري
ملف ارتفاع الاسعار على طاولة الاجتماع الوزاري
 عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الإيواء والاغاثة وعرض الأوضاع العامة والأجواء الديبلوماسية. 

عقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن "دولة الرئيس سلام وعددا من الوزراء أثاروا موضوع خطاب التحريض والفتنة والكراهية والنبذ في بعض وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، وقد اكّد رئيس الوزراء ضرورة تحرك النيابات العامة بما يتجاوز حرية الرأي والإعلام والتعبير التي نحرص عليها، وفق ما أفضت اليه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. كما أكد مجددا وجود ٣٦ مركز استضافة جاهزا للاستقبال اضافة الى إمكان افتتاح ١٠٠ مركز جديد عند الاقتضاء".

اضاف:"طرح في الاجتماع موضوع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد والشحن والنقل وعمل وزارة الاقتصاد ازاء اقفال مؤسسسات مخالفة يومياً بالشمع الأحمر ومصادرة البضاعة وتوزيعها على النازحين والاحالة على القضاء".

وختم الوزير مرقص: "أوعز رئيس الوزراء بمتابعة كيفية وصول المساعدات لاسيما ترجمة النداء الانساني العاجل flash appeal الذي أطلق من بيروت خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة اليها".
مواضيع ذات صلة
مرقص بعد الاجتماع الوزاري في السرايا: اجتماعات يومية للمتابعة مع رئيس الحكومة والوزراء
ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على طاولة وزارة التربية
جمعية تجار لبنان الشمالي ناشدت وزير الاقتصاد التدخّل الفوري لوقف ارتفاع الأسعار
وكالة الأنباء العراقية: السوداني يترأس اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2026-03-16
Lebanon24
08:40 | 2026-03-16
Lebanon24
08:22 | 2026-03-16
Lebanon24
08:05 | 2026-03-16
Lebanon24
08:00 | 2026-03-16
Lebanon24
07:58 | 2026-03-16
