Advertisement

لبنان

الراعي استقبل وقد "اللقاء الديموقراطي".. السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه

Lebanon 24
16-03-2026 | 05:58
الراعي استقبل وقد اللقاء الديموقراطي.. السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه
الراعي استقبل وقد اللقاء الديموقراطي.. السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ظهرًا في الصرح البطريركي في بكركي وفد "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط،  ضم الوفد النواب: مروان حمادة، وائل أبو فاعور، هادي ابو الحسن، راجي السعد، امين السر العام ظافر ناصر، ومستشار رئيس الحزب التقدمي المحامي حسام حرب. وكان عرض للأوضاع الراهنة والمستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية.

وقال النائب السعد بعد اللقاء:"تشرفنا بلقاء غبطة البطريرك الراعي وهو استكمال للزيارات التي يقوم بها اللقاء الديمقراطي إلى المرجعيات السياسية والدينية في هذه الأوقات الصعبة، وتكلمنا مع غبطته على دعم اللقاء الديمقراطي مبادرة رئيس الجمهورية مع الدعم الكامل للحكومة وللجيش اللبناني ومهامه ولكل الأمور التي يجب عليه أن يقوم بها في هذه الفترة وفي وجه كل التهجم الذي يحصل على المؤسسة العسكرية وهي اليوم العمود الفقري التي نتكل عليها في هذه الأوقات الصعبة".

اضاف:" هناك علاقة تاريخية  بين بكركي ودار المختارة وهذه العلاقة تناولناها في اللقاء مع غبطته، كما عرضنا للمشاكل التي نواجهها في مناطقنا خصوصا حالات النزوح وكيف علينا أن نواكب هذه الفترة ونكون كلبنانيين ندافع عن وطننا ويكون لدينا موقف لبناني واضح حول كل ما يحصل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
عون عقد سلسلة لقاءات في بعبدا... الراعي: نؤيد مبادرة رئيس الجمهورية وكل خطوة يتخذها هي لمصلحة لبنان
الراعي استقبل القنصل العام لجمهورية مالاوي وتسلم دعوة الى افطار مشيخة العقل
عبد المسيح بعد لقائه الراعي: لضرورة حماية مؤسسة الجيش ودعمها
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2026-03-16
Lebanon24
08:40 | 2026-03-16
Lebanon24
08:22 | 2026-03-16
Lebanon24
08:05 | 2026-03-16
Lebanon24
08:00 | 2026-03-16
Lebanon24
07:58 | 2026-03-16
