لبنان
الراعي استقبل وقد "اللقاء الديموقراطي".. السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه
Lebanon 24
16-03-2026
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار بشاره بطرس الراعي
ظهرًا في الصرح البطريركي في بكركي وفد "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور
جنبلاط
، ضم الوفد النواب: مروان حمادة، وائل أبو فاعور، هادي ابو الحسن، راجي السعد، امين السر العام ظافر ناصر، ومستشار
رئيس الحزب
التقدمي المحامي حسام حرب. وكان عرض للأوضاع الراهنة والمستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية.
وقال النائب السعد بعد اللقاء:"تشرفنا بلقاء غبطة البطريرك
الراعي
وهو استكمال للزيارات التي يقوم بها اللقاء
الديمقراطي
إلى المرجعيات السياسية والدينية في هذه الأوقات الصعبة، وتكلمنا مع غبطته على دعم اللقاء الديمقراطي مبادرة رئيس الجمهورية مع الدعم الكامل للحكومة وللجيش اللبناني ومهامه ولكل الأمور التي يجب عليه أن يقوم بها في هذه الفترة وفي وجه كل التهجم الذي يحصل على المؤسسة العسكرية وهي اليوم العمود الفقري التي نتكل عليها في هذه الأوقات الصعبة".
اضاف:" هناك علاقة تاريخية بين بكركي ودار المختارة وهذه العلاقة تناولناها في اللقاء مع غبطته، كما عرضنا للمشاكل التي نواجهها في مناطقنا خصوصا حالات النزوح وكيف علينا أن نواكب هذه الفترة ونكون كلبنانيين ندافع عن وطننا ويكون لدينا موقف لبناني واضح حول كل ما يحصل".
البطريرك الراعي يصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
البطريرك الراعي يصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
عون عقد سلسلة لقاءات في بعبدا... الراعي: نؤيد مبادرة رئيس الجمهورية وكل خطوة يتخذها هي لمصلحة لبنان
عون عقد سلسلة لقاءات في بعبدا... الراعي: نؤيد مبادرة رئيس الجمهورية وكل خطوة يتخذها هي لمصلحة لبنان
الراعي استقبل القنصل العام لجمهورية مالاوي وتسلم دعوة الى افطار مشيخة العقل
الراعي استقبل القنصل العام لجمهورية مالاوي وتسلم دعوة الى افطار مشيخة العقل
عبد المسيح بعد لقائه الراعي: لضرورة حماية مؤسسة الجيش ودعمها
عبد المسيح بعد لقائه الراعي: لضرورة حماية مؤسسة الجيش ودعمها
على محور عديسة - الطيبة... إليكم ما يجري الآن بين "حزب الله" وإسرائيل
على محور عديسة - الطيبة... إليكم ما يجري الآن بين "حزب الله" وإسرائيل
08:47 | 2026-03-16
جنبلاط: متمسكون بحماية لبنان ووحدته ودعم مؤسساته والجيش
جنبلاط: متمسكون بحماية لبنان ووحدته ودعم مؤسساته والجيش
08:40 | 2026-03-16
الراعي يوفد المطرانيْن نصار وعوكر إلى قائد الجيش ويشدّد على دعم المؤسسة العسكرية وحماية سيادة لبنان
الراعي يوفد المطرانيْن نصار وعوكر إلى قائد الجيش ويشدّد على دعم المؤسسة العسكرية وحماية سيادة لبنان
08:22 | 2026-03-16
هكذا يخوض "حزب الله" حرباً نفسيّة ضدّ إسرائيل
هكذا يخوض "حزب الله" حرباً نفسيّة ضدّ إسرائيل
08:05 | 2026-03-16
قماطي: ما قمنا به أهم بكثير من الثمن الذي ندفعه
قماطي: ما قمنا به أهم بكثير من الثمن الذي ندفعه
08:00 | 2026-03-16
نجل نائب يُطلق النار على شخص
نجل نائب يُطلق النار على شخص
16:59 | 2026-03-15
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
02:15 | 2026-03-16
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
15:00 | 2026-03-15
إسرائيل "المُستفيد الأول".. هل يجرؤ أحد على "تقسيم الجيش"؟
إسرائيل "المُستفيد الأول".. هل يجرؤ أحد على "تقسيم الجيش"؟
11:00 | 2026-03-15
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
16:43 | 2026-03-15
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
