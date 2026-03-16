لبنان

قداس وجناز في الذكرى السنوية الاولى لرحيل هدى شديد.. سويف: كانت رسولة المحبة والحقّ والسلام

Lebanon 24
16-03-2026 | 06:02
قداس وجناز في الذكرى السنوية الاولى لرحيل هدى شديد.. سويف: كانت رسولة المحبة والحقّ والسلام
بمناسبة مرور عام على غياب الإعلامية هدى شديد ، أقامت عائلتها قداساً وجنازاً لراحة نفسها في كنيسة مار أنطونيوس في بيادر  رشعين ترأسه رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان، وعاونه الأباتي كليم التوني من الرهبانية اللبنانية المارونية وخادم الرعية الخوري جوزف عويس رئيس دير مار جرجس عشاش الأب سابا سابا والأب إيلي رحمة الراهب اللبناني الماروني ولفيف من رجال الإكليروس .

حضر القداس، ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف  عون مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية المستشار رفيق شلالا  ونقيب المحامين في طرابلس والشمال الأستاذ مروان ضاهر، المحامي العام التمييزي في لبنان القاضي رامي أحمد الحاج وعقيلته المحامية العامة الإستئنافية في الجنوب القاضي هنادي جابر، رئيس مجلس إدارة تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال lbc الشيخ بيار الضاهر ، رئيس بلدية رشعين الأستاذ فادي قديسي، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد الركن هارون السيور، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات ووجوه ثقافية وتربوية وإجتماعية وأكاديمية ونقابية وقانونية وأمنية وعسكرية .
بعد الانجيل المقدس ألقى المطران سويف عظة تحدث فيها عن هدى شديد "الإعلامية الرقيقة الحاضرة دائما ، تلك الانسانة المميزة رسولة المحبة والحق والسلام من خلال ليس فقط المهنة التي عملت فيها ، بل من خلال الرسالة التي حملتها في حياتها " . ونوه المطران سويف بعطاءات الراحلة خلال عملها في حقل الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وحضورها المميز ، كما أشار إلى مواقفها الايمانية التي واجهت بها المرض الذي اصابها والتي دونتها في كتاب حمل عنوان " ليس بالدواء وحده " عكست فيه إيمانها الكبير .
وتحدث المطران سويف عن الايام الصعبة التي يمر بها لبنان داعياً إلى الالتفاف حول رئيس الجمهورية ودعمه في مواقفه الانقاذية نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في سبيل اعادة الاستقرار والامان إلى لبنان . كما نوّه بدور الجيش في كل الاستحقاقات التي واجهت الوطن ودوره الأساسي في حماية الوحدة الوطنية .
 وسبق القداس، صلوات وترانيم للفنان نقولا أسطا من وحي الآلام.
 
