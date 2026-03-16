يوم طبي مجاني للعمال النازحين.. 139 مستفيداً بدعم من "أطباء بلا حدود"

نظّم لنقابات العمال والمستخدمين في ، بالتعاون مع ، يوماً طبياً مجانياً في مقره، دعماً للعمال والعاملات المتضررين من الأزمات والحروب، ولا سيما العمال المهاجرين الذين نزحوا من الجنوب والضاحية ومناطق أخرى.



وشمل النشاط استقبال أكثر من 139 عاملة وعاملاً، حيث قُدمت لهم معاينات وخدمات صحية في اختصاصات عدة، بينها أمراض القلب والسكري والطب النسائي والصحة النفسية، إضافة إلى توزيع الأدوية مجاناً بحسب الحالات التي تمت متابعتها.



وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساندة الفئات العمالية التي تواجه أوضاعاً معيشية وصحية صعبة، مشدداً على أن الطبابة حق أساسي للعمال وليست امتيازاً، ومعرباً عن شكره لمنظمة أطباء ، مع تأكيد العمل على تكرار هذه المبادرات لاحقاً لتشمل عمالاً لبنانيين ومن جنسيات مختلفة.



كما حيّا الاتحاد أعضاء نقابة العاملات من الجنسية السريلانكية على مساهمتهم في دعم ، معتبراً أن تعكس معنى التضامن العمالي والإنساني بين العمال من مختلف الجنسيات. (الوكالة الوطنية للإعلام)

