خلال إستقباله السفير الفرنسيّ... هذا ما دعا إليه برّي

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، السفير الفرنسي لدى هيرفيه ماغرو في حضور مستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود ، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع الميدانية والسياسية جراء مواصلة لعدوانها على لبنان .واكتفى السفير الفرنسي بعد اللقاءى بالقول: "مستمرون بمساعينا والعمل لحل المسألة".بدوره، أثنى بري خلال اللقاء على الجهود والمساعي التي تبذلها ورئيسها لوقف الحرب على لبنان وعودة إلى قراهم"، مشدداً على "أهمية التمسك والإلتزام بإتفاق تشرين 2024 وبلجنة "الميكانيزم" كإطار عملي وتفاوضي لتطبيق الاتفاق".