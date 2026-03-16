تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة المالية تدعو المكلفين إلى تحديث معلومات صاحب الحق الاقتصادي

Lebanon 24
16-03-2026 | 06:26
A-
A+
وزارة المالية تدعو المكلفين إلى تحديث معلومات صاحب الحق الاقتصادي
وزارة المالية تدعو المكلفين إلى تحديث معلومات صاحب الحق الاقتصادي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أصدرت وزارة المالية بيانين يتعلقان بإجراءات على أصحاب الحق الاقتصادي القيام بها، وجاء في الأول أنه يتوجب على جميع المكلفين الملزمين بتقديم المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي, تعبئة النموذج المتعلق بتحديث معلومات صاحب الحق الاقتصادي المتوفر على حسابهم الالكتروني والذي يتضمن معلومات محدثة لتاريخ 31/03/2026، وذلك ضمن مهلة أقصاها 30/04/2026.



وفي الثاني دعت الوزارة جميع المكلفين المعنيين الى الالتزام بكافة الموجبات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء، مؤكدة أنها سوف تتشدد في فرض الغرامات اللازمة على المخالفين.

مرفق نص البيانين:



"الاول:يتعلق بتحديث المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي

 وحيث ان القانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018 عدل بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية لتتماشى مع مفهوم صاحب الحق الإقتصادي وفرض موجبات على المكلفين لا سيما لجهة التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي ومسك  وتيويم سجل خاص يتعلق بأصحاب الحقوق الاقتصادية, 



وحيث أن القرار 394/1 تاريخ 19/05/2022 عدل المادة 2 من القرار 1472/1 تاريخ 27/09/2018 (آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي) لجهة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي,



وحيث ان المادة 18 من القانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026  (موازنة العام 2026) عدلت المادتين 32 و117 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية لجهة موجب تعديل المعلومات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي ولجهة تعديل الغرامات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي, 



وحيث انه سبق لمجموعة العمل المالي (FATF) ان أدرجت لبنان على القائمة الرمادية ضمن "الدول الخاضعة للرقابة المشدّدة" نتيجة نقص و/أو ضعف في الاجراءات المتبعة،



وحيث أن لبنان ملتزم بالمعايير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال (FATF), وأنه من ضمن هذه المعايير موضوع توفر المعلومات الكاملة والمحدثة في ما يتعلق بصاحب الحق الإقتصادي,



وحيث ان موجب تقديم البيان المتعلق بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) يقع على عاتق جميع المكلفين باستثناء:

-    الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام,

-    الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لأحد أشخاص القانون العام الأجنبي,

-    الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لأحد أشخاص القانون العام اللبناني,

-    الشركات التي يتوزع اكثر من 80% من رأسمالها على احد اشخاص القانون العام الأجنبي وأحد اشخاص القانون العام اللبناني,

-    الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لهيئة روحية,

-    مكاتب التمثيل، البعثات الدبلوماسية، صناديق التعاضد، الاوقاف، الهيئات الروحية، النقابات، المنظمات الدولية، غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها,

-    جمعيات مالكي العقارات,

-    أصحاب المهن الحرة الملزمين بالانتساب الى نقابة لممارسة المهنة, وغير ملزمين بتسجيل مؤسسة لممارسة تلك المهنة  (الصيادلة على سبيل المثال), ما لم يكن لديهم نشاط فردي آخر,

-    المكلفون على أساس الربح المقدر,

-    المكلفون الذين يعلن إفلاسهم. 



بناء على ما تقدم،

 يتوجب على جميع المكلفين الملزمين بتقديم المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي, تعبئة النموذج المتعلق بتحديث معلومات صاحب الحق الاقتصادي المتوفر على حسابهم الالكتروني والذي يتضمن معلومات محدثة لتاريخ 31/03/2026، وذلك ضمن مهلة أقصاها 30/04/2026".



" الثاني:يتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي 

  وحيث إن القانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018 عدل بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية لتتماشى مع مفهوم صاحب الحق الإقتصادي وفرض موجبات على المكلفين لا سيما لجهة التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي ومسك  وتيويم سجل خاص يتعلق بأصحاب الحقوق الاقتصادية وفرض الغرامات على المخالفين, 



وحيث أن القرار 394/1 تاريخ 19/05/2022 عدل المادة 2 من القرار 1472/1 تاريخ 27/09/2018 (آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي) لجهة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي,



وحيث ان المادة 18 من القانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026  (موازنة العام 2026) عدلت المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية لجهة موجب تحديث المعلومات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي خلال مهلة شهر من تاريخ حصول اي تغيير, كما عدلت المادة 117 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية لجهة تعديل الغرامات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي, 



وحيث انه سبق لمجموعة العمل المالي (FATF) ان أدرجت لبنان على القائمة الرمادية ضمن "الدول الخاضعة للرقابة المشدّدة" نتيجة نقص و/أو ضعف في الاجراءات المتبعة،

وحيث أن لبنان ملتزم بالمعايير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال (FATF), وأنه من ضمن هذه المعايير موضوع توفر المعلومات الكاملة والمحدثة في ما يتعلق بصاحب الحق الاقتصادي وفرض الغرامات على المخالفين, 



وحيث ان الموجبات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي تقع على عاتق جميع المكلفين باستثناء:

-    الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام,

-    الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لأحد أشخاص القانون العام الأجنبي,

-    الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لأحد أشخاص القانون العام اللبناني,

-    الشركات التي يتوزع اكثر من 80% من رأسمالها على احد اشخاص القانون العام الأجنبي وأحد اشخاص القانون العام اللبناني,

-    الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لهيئة روحية,

-    مكاتب التمثيل، البعثات الدبلوماسية، صناديق التعاضد، الاوقاف، الهيئات الروحية، النقابات، المنظمات الدولية، غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها,

-    جمعيات مالكي العقارات,

-    أصحاب المهن الحرة الملزمين بالانتساب الى نقابة لممارسة المهنة, وغير ملزمين بتسجيل مؤسسة لممارسة تلك المهنة  (الصيادلة على سبيل المثال), ما لم يكن لديهم نشاط فردي آخر,

-    المكلفون على أساس الربح المقدر,

-    المكلفون الذين يعلن إفلاسهم.



لذلك،تنبّه وزارة المالية جميع المكلفين المعنيين وتدعوهم إلى الالتزام بكافة الموجبات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء , وتؤكد أنها سوف تتشدد في فرض الغرامات اللازمة على المخالفين". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تنبيه من وزارة الماليّة إلى جميع المكلّفين غير الملتزمين بتقديم التصاريح المتعلّقة بنتائج أعمالهم
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 14:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المالية: نحرض دائماً على تحديث الأنظمة وتطوير آليات العمل
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 14:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المالية تجتمع مع البنك الدولي لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز مشاريع الطاقة والمياه
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 14:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نوري المالكي: الإطار التنسيقي هو صاحب الحق في المضي قدما في ترشيحي لرئاسة وزراء العراق أو استبدالي
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 14:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

العام اللبناني

وزارة المالية

مجموعة العمل

دبلوماسي

الرمادي

الاوقاف

بات على

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:51 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:51 | 2026-03-16
Lebanon24
08:47 | 2026-03-16
Lebanon24
08:40 | 2026-03-16
Lebanon24
08:22 | 2026-03-16
Lebanon24
08:05 | 2026-03-16
Lebanon24
08:00 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24