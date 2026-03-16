"تجار لبنان الشمالي": استمرار الاعتداءات يُهدّد الاقتصاد وآلاف المؤسسات والعائلات

أعربت جمعية" تجّار " برئاسة عن "قلقها الشديد من التطورات الخطيرة في لبنان وما تسبّبه من ضحايا ودمار واسع."



وطالبت في بيان" بالتحرّك العاجل سياسياً وديبلوماسياً لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والحفاظ على سيادة لبنان".



كما شددت على أن" استمرار العنف يهدد الاقتصاد وآلاف المؤسسات والعائلات"، داعيةً إلى "تحرك عربي ودولي عاجل لدعم لبنان وتهيئة مناخ للتهدئة والحوار وصولاً إلى سلام عادل ودائم".



