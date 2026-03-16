بشأن التعليم عن بعد... قرار لوزيرة التربيّة

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي القرار رقم 407/م/2026، الذي يتعلق بآلية تنفيذ التعليم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية المقفلة بسبب العدوان الاسرائيلي على . وجاء فيه :



"إن وزيرة التربية والتعليم العالي،



بناء على المرسوم 53 تاريخ 8/2/2025(تشكيل الحكومة)،



بناء على المرسوم 2869 تاريخ 16/12/1959وتعديلاته (تنظيم العالي)،



بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس والثانويات الرسمية)،



بناء على القرارين رقم 1130/م/2001 تاريخ 13/9/2001 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية) ورقم 590/م/1974 تاريخ 19/6/1974 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاتهما،



بناء على التعميم رقم 17/م/2026 تاريخ 9/3/2026 ،



وبعد استطلاع رأي كل من مديري التعليم الابتدائي والثانوي والارشاد والتوجيه ، وبناء على اقتراح للتربية، تقرر ما يأتي:



المادة الاولى: تتولى ادارات الثانويات والمدارس الرسمية عملية التعلم عن بعد لكافة المواد التعليمية وانجاز اعمال التحضير المتعلقة بمتابعة جهوزية افراد والتلامذة ، لا سيما لجهة احصاء :



- التلامذة الملتحقين بالتعلم عن بعد ومدى جهوزيتهم وتوفر الوسائل التقنية لديهم للمتابعة.



- افراد الهيئة التعليمية ملاك ومتعاقدين بمختلف المسميات ،ومدى جهوزيتهم وتوفر الوسائل التقنية لديهم للتدريس ،



- فريق العمل داخل المدرسة.







- مدى توفر التجهيزات والوسائل المساعدة للتعليم عن بعد في المدارس والثانويات التي تقع في مناطق آمنة .







المادة الثانية: تتولى الثانويات والمدارس الرسمية في التعليم عن بعد، استخدام الوسائل التالية المتاحة مجاناً وتعتبر هذه الوسائل أساسية لتنفيذ التعليم من بعد:



- منصة Microsoft Teams



- منصة "مدرستي" (madristi.mehe.gov.lb)



- application الكتاب المدرسي الالكتروني Ebooksالمعدة من المركز للبحوث والانماء والذي يمكن تنزيل الكتب الرسمية من خلالها مجانا واستعمالها Offline، (https://www.crdp.org/books-digital)



- خدمة إتصل وتعلم على المجاني:



71/372321: Whatsapp هاتف: 01/594832







في حال عدم توفر امكانية استخدام الوسائل الواردة اعلاه، يمكن ارسال المحتوى الإلكتروني المطلوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي،







- الموارد الورقية.







المادة الثالثة: تحتسب حصة التدريس عن بعد 40 دقيقة، بمعدل 24 حصة اسبوعياً على 4 أيام وفق برامج التدريس المبينة في الجداول المعدة لهذه الغاية .



- تسجل حصص التدريس حيث يمكن ذلك من أجل تمكين التلامذة من الرجوع لاحقا اليها،



- يتولى مدير المدرسة/الثانوية الاشراف العام على تنفيذ التعليم من بعد، وعليه التقدم بتقارير دورية عن سير العمل بالتسلسل الاداري، في حين يتولى النظار مسؤولية مراقبة التلامذة والمدرسين/الاساتذة حضور حصص التدريس عن بعد.







المادة الرابعة: ان تنفيذ التعليم عن بعد يمكن عبر حضور الهيئة التعليمية والإدارية الى المدرسة في حال كانت آمنة، او المدارس ودور المعلمين ومراكز الارشاد والتوجيه المجاورة لمكان تواجده الحالي في حال توفر وسائل التعلم عن بعد أو من المنزل، على ان يقوم مدير المدرسة المجاورة او مدير الدار أو الارشاد بمسك سجل حضور لهم.



المادة الخامسة: تواكب المناطق التربوية عملية التعلم عن بعد في جميع المدارس الرسمية التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها وترفع تقاريرها إسبوعياً الى مدير التعليم الابتدائي، الذي بدوره يرفعها الى المدير العام للتربية مع إقتراحاته والذي بدوره يرفعها الى وزيرة التربية والتعليم العالي مع إقتراحاته عن سير هذه العملية.



كما يواكب دارسو المناطق في التعليم الثانوي عملية التعلم عن بعد في جميع الثانويات التي تقع ضمن نطاق صلاحياتهم ويرفعوا تقارير إسبوعية الى مدير التعليم الثانوي الذي بدوره يرفعها مع إقتراحاته الى المدير العام للتربية والذي بدوره يرفعها الى وزيرة التربية والتعليم العالي مع إقتراحاته عن سير هذه العملية.



المادة السادسة :يواكب جهاز الإرشاد والتوجيه عملية التعلّم عن بُعد بجميع مواده ووحداته، على أن يرفع المرشدون تقاريرعن استجابة التلامذة للتعليم عن بُعد، وعن أوضاعهم النفسية والصحية والاجتماعية، وعن التحديات التي تعترض الأساتذة وأفراد الهيئة التعليمية لناحية استخدام الموارد والتطبيقات الموضوعة بتصرّفهم، وعن الإجراءات التي تمّ اتخاذها لتقديم الدعم لهم.



وتُرفع هذه التقارير إلكترونيًا إلى مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه التي تشاركها مع مديري التعليم الابتدائي والثانوي، كل حسب صلاحيته. على أن ترفع مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه تقارير أسبوعية عن العمل المنجز من قبل المرشدين إلى المدير العام للتربية، وعن التحديات التي تواجه التعلّم عن بُعد. وبدوره يرفع المدير العام تقريره عن سير هذه العملية مع الاقتراحات، إلى وزيرة التربية والتعليم العالي، ونسخًا عنها إلى مديريتَي التعليم الابتدائي والثانوي.



كما أنّ الخط الساخن للبيئة المدرسية، المدار من قبل جهاز الإرشاد والتوجيه على الرقم 01772000، سيكون جاهزًا خلال الدوام لتلقّي الاتصالات وتأمين الدعم في ما يختص بالمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يتعلّق بالدعم النفسي والاجتماعي وحماية المتعلمين.







المادة االسابعة: فيما يتعلّق بالمستخدمين لأعمال الخدمة والنظافة في مرحلة التعلم عن بعد، فانه يطلب من مديري المدارس والثانويات الرسمية دفع مساعدة من صندوق المدرسة توازي الأجر اليومي عن ايام الحضور الثلاثة اسبوعياً بدون بدل نقل، في حال لم يتمكن هؤلاء من الحضور، أما الذين بإمكانهم الحضور الى المدرسة أو الثانوية فيحسب لهم الأجر كاملا" كما هو معمول به.



المادة الثامنة: يؤمّن المركز التربوي للبحوث والإنماء خدمة Office Hours أسئلة وأجوبة بطريقة متزامنة حول استخدام MS Teams ومنصة Madristi، على الشكل التالي:







▪ يوميّا (ما عدا السبت والأحد والعطل الرسمية) ابتداء من 16 آذار 2026 ولغاية 28 آذار 2026 من الساعة 14:00 ولغاية 16:00عبر الرابط التالي:



https://teams.microsoft.com/meet/38331582594611?p=MmVPDrBE7emA9HJCj0







▪ نهاري الثلاثاء والخميس ابتداء من 31 آذار 2026 ولغاية 16 نيسان 2026 من الساعة 14:00 ولغاية 16:00عبر الرابط التالي:



https://teams.microsoft.com/meet/34312334679514?p=28l6B3Gyzeuib7NnU1







تسمح هذه الخدمة للمشاركين بطرح أسئلتهم بطريقة مباشرة ليتمّ الإجابة عليها فورا من قبل المدربين بهدف مساعدتهم في معالجة التحدّيات التي يواجهونها.







إنّ المركز التربوي للبحوث والإنماء سيوزع على مديري المدارس والثانويات الرسمية الروابط المذكورة ليتمكنوا من الولوج إليها. وعند الضرورة يمكن مراجعة مكتب الشكاوى على الأرقام التالية:



772888/01 – او 772299/01.







المادة التاسعة : يقوم عامل المكننة في المدرسة أو الثانوية بالولوج الى الرابط : https://nsl.mehe.gov.lb/sis/sims/login.aspx من أجل الحصول على إسم المستخدم (User Name) وكلمة السر(Password) لحسابات ال"Microsoft"



للأساتذة والطلاب التي أنشأت من قبل .



المادة العاشرة: مرفق بهذا القرار دليل سلسلة الفيديوهات الارشادية لإستخدام "Microsoft Teams 2026".







المادة الحادية عشر : يبلغ هذا القرار لمن يلزم.".









