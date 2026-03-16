الجيش الإسرائيلي: العثور على مخزون أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش أن قواته عثرت على مخزون أسلحة تابع لعناصر " " في ، خلال نشاط عملياتي لقوات الفرقة 91.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أغار خلال نهاية الأسبوع على مبنى عسكري تابع لحزب الله، بعد رصد نشاط لعناصر الحزب داخله.



وأضاف البيان أن القوات قامت أمس بتمشيط محيط المبنى وعثرت بداخله على كميات كبيرة من الوسائل القتالية، من بينها عشرات القذائف الصاروخية والعبوات الناسفة والبنادق.



وفي سياق متصل، أغار الجيش الإسرائيلي وقضى على مسلحين اثنين من حزب الله كانا يتحركان باتجاه القوات الإسرائيلية.

