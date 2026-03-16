الجيش الإسرائيلي: العثور على مخزون أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

#عاجل قوات جيش الدفاع قضت على مخربين وعثرت على مخزون أسلحة تابع لعناصر حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان
🔸خلال نشاط عملياتي لقوات الفرقة 91 أغار سلاح الجو خلال نهاية الأسبوع على مبنى عسكري تابع لحزب الله تم رصد داخله نشاط لعناصر حزب الله.
🔸حيث قامت القوات أمس بتمشيط محيط… pic.twitter.com/JJ36Pqdnlu
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 16, 2026
