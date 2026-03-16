بيان جديد صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. هذه تفاصيله

أعلنت – الخطوط الجوية في بيان رقم (15) أنه بسبب استمرار إغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطورات السائدة، ولأسباب تشغيلية، تقرّر إلغاء عدد من الرحلات النظامية المقررة بين 17 و19 آذار 2026.







وأوضحت الشركة أن الرحلات الملغاة تحمل الأرقام ME428/429 وME426/427 وME430/431، والتي كانت مقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.







وفي المقابل، أشارت إلى أنها ستسيّر رحلة عارضة من دبي وإليها تحت الرقمين ME1428/1429 خلال الأيام نفسها، وفق الجدول المرفق ربطا.



