الراعي يوفد المطرانيْن نصار وعوكر إلى قائد الجيش ويشدّد على دعم المؤسسة العسكرية وحماية سيادة لبنان

اوفد البطريرك الكاردينال الراعي قبل ظهر اليوم اليوم المطرانين الياس نصار وانطوان عوكر لزيارة العماد رودولف هيكل في مكتبه في ، لنقل تحياته ودعمه الكامل لقائد الجيش وللمؤسسة العسكرية "هذه المؤسسة الوطنية التي قدمت ولا تزال التضحيات على مساحة الوطن".



كذلك نقل المطرانان للعماد هيكل تشديد البطريرك على "وجوب التفاف جميع اللبنانيين حول القائد والمؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية من اجل تمكينهم من حماية ارضا وشعبا وبسط سلطة كامل أراضيها، والتمني على مد يد المساعدة للجيش اللبناني لينفذ القرارات الدولية ويبسط الأمن والسلام في الداخل وعلى الحدود".

