بعد استهداف الـ "MTV".. حزب الكتائب يخرج عن صمته ببيان شديد اللهجة

أدان جهاز الإعلام في بأشد العبارات ما تعرضت له قناة " " والعاملون فيها من اعتداءات وتهديدات، واصفاً إياها بالانتهاك الصارخ لحرية الإعلام ومحاولة لترهيب الصحافيين ومنعهم من أداء رسالتهم.



وأكد الحزب في بيان له أن استهداف المؤسسات الإعلامية يمس مباشرة بحرية التعبير التي تعد ركناً أساسياً في النظام اللبناني، معتبراً أن ما جرى يؤكد خطورة منطق الترهيب ومحاولات إسكات الأصوات الحرة.



وفيما أعلن تضامنه الكامل مع وصحافييها، دعا السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإعلاميين ومحاسبة المعتدين، لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات وصون حرية العمل الإعلامي في البلاد.





